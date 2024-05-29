أميركا: لا تغيير في سياستنا بعد هجوم رفح.. والعملية ما زالت محدودة

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بعد سقوط قتلى بضربة إسرائيلية لمخيم للنازحين في رفح، قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يعتزم تغيير سياسته تجاه إسرائيل، مبيناً أن العملية الإسرائيلية في رفح مازالت محدودة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "لا تغيير في السياسة نتيجة للهجوم على رفح". وأضاف "لقد وقعت للتو، الإسرائيليون سيحققون فيها".

وردا على سؤال بشأن "عدد الجثث المتفحمة" الذي قد يدفع الرئيس بايدن لتغيير نهجه، قال كيربي "هذا ليس أمرا غضضنا الطرف عنه".

وسبق أن أعلن بايدن أنه لا يؤيد هجوما عسكريا إسرائيليا واسع النطاق في رفح التي نزح منها مليون مدني، وقد علّق في الشهر الحالي تسليم شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل على خلفية مخاوف من استخدامها في رفح.

وأضاف كيربي "لم نرهم يقتحمون رفح". وتابع "لم نرهم يدخلون بوحدات كبيرة بأعداد كبيرة من الجنود بأرتال وتشكيلات ضمن مناورة منسقة ضد أهداف عدة على الأرض".

"محدودة النطاق"

وكان البنتاغون قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر أن العملية الإسرائيلية في رفح "محدودة النطاق".

وقالت مساعدة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحافي، إن الإدارة الأميركية لن تدلي بمزيد من التعليقات بانتظار إنجاز الجيش الإسرائيلي التحقيق في الواقعة.

كما أضافت "بالطبع نأخذ ما جرى في نهاية الأسبوع على محمل الجد. لقد رأينا المشاهد. إنها مروّعة للغاية".

أصغر قنبلة

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن التحقيقات الأولية الإسرائيلية تشير إلى أن الضربة نفّذت بواسطة "أصغر قنبلة في ترسانتهم".

في المقابل، وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الاثنين، الضربة التي استهدفت مخيّماً للنازحين في مدينة رفح في قطاع غزة بأنها "حادث مأساوي"، مشيراً إلى أنّ حكومته "تحقّق فيه".

وشدّد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، على أن ضربته الجوية وحدها "لا يمكن" أن تكون قد تسببت في الحريق المميت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري للصحافيين "ذخائرنا وحدها لا يمكن أن تشعل حريقا بهذا الحجم".

وقُتل الأحد بضربة إسرائيلية لمخيم للنازحين في رفح 45 شخصا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وقد تسببت الضربة بحريق كبير.

فيما أثارت الغارة الإسرائيلية غضبا عالميا.

يذكر أن إسرائيل تشن حملة قصف مدمر على قطاع غزة، يترافق مع عمليات برية، ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 36096 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.