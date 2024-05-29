البيت الأبيض: نريد هدنة لـ 6 أسابيع في غزة للإفراج عن الأسرى

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تريد هدنة لـ 6 أسابيع في غزة للإفراج عن الأسرى.

كما قال لـ"العربية/الحدث"، ربط صفقة الأسرى بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة قد يؤدي إلى وقف أطول لإطلاق النار.

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وتابع المتحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن تريد أن يفرج عن المحتجزين.

كذلك قال "وقف مؤقت لإطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى نهاية الصراع في قطاع غزة".

هدنة أولية

ويسعى الوسطاء إلى التوصل لهدنة أولية مدتها ستة أسابيع تطلق فيها حماس سراح ما يقرب من 20 أسيراً إسرائيلياً على قيد الحياة، إلى جانب عدد غير محدد من الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم أثناء وجودهم في الأسر داخل قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

مع احتمال أن يتبع هذا الاتفاق الأولي وقف إطلاق النار لمدة تصل إلى عام واحد، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن وسطاء عرب.

كما أوضح الوسطاء أنه تم التواصل مع حماس لكنها لم توافق بعد على المشاركة، لاسيما أنها أكدت أن إسرائيل ليست جادة في التوصل إلى اتفاق.

وكانت محادثات وقف إطلاق النار السابقة قد فشلت إلى حد كبير، مع رفض تل أبيب أن يشمل أي اتفاق وقفاً دائماً لإطلاق النار.

تحدٍّ كبير

بينما تواجه حماس أيضاً تحدياً كبيراً يتمثل في تسليم عدد كافٍ من الأسرى، لعدم احتجازها جميع من أسروا في أكتوبر الماضي، إذ إن بعض الأسرى موجودون لدى فصائل فلسطينية أخرى.

يشار إلى أن توسع إسرائيل في مدينة رفح التي كانت مكتظة بالنازحين منذ مطلع الشهر الحالي (مايو 2024) كان عقد جهود استئناف التفاوض بين الجانبين، لاسيما بعد الضربة الدامية التي استهدفت ليل الأحد الماضي مخيم السلام بالمواصي، الذي كانت إسرائيل اعتبرته منطقة آمنة داعية الفلسطينيين للجوء إليه.