بلينكن: على إسرائيل وضع خطة لليوم التالي في غزة

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شدّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، على أن إسرائيل بحاجة لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة "في أسرع وقت ممكن"، بعدما قال مسؤول إسرائيلي كبير إن القتال ضد حماس قد يستمر حتى نهاية العام.

"في أسرع وقت"

وصرّح بلينكن لصحافيين خلال زيارة إلى مولدوفا "في غياب خطة لليوم التالي، لن يكون هناك يوم تال. وهذه هي الوجهة التي يجب أن نسلكها، وما نحتاج إلى تحقيقه، في أسرع وقت ممكن".

واعتبر أن خطة كهذه ستضمن عدم إشراف إسرائيل على أمن غزة على المدى الطويل.

"تمرد دائم"

لكن "إذا حصل ذلك، فستتعامل مع تمرد دائم على المدى المنظور".

وأضاف "إذا لم يحصل ذلك، فستبقى حماس هي المسؤولة، وهو أمر غير مقبول. أو سنشهد فوضى وانعداما للقانون وفراغا ستملأه في النهاية حماس مجددا أو ربما جهة أخرى، يمكن أن نتخيل أن تكون أسوأ".

"7 أشهر أخرى"

يأتي ذلك بعدما قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن الجيش قد يحتاج إلى "سبعة أشهر أخرى" من أجل "تعزيز نجاحنا" ضد حماس.

ووصف بلينكن بـ"الفظيعة" الغارة الإسرائيلية التي وقعت نهاية الأسبوع وأشعلت حريقا في مخيم للنازحين قرب رفح، ما أسفر عن مقتل 45 شخصا وفقا لمسؤولين فلسطينيين.

"المطالبة بتحقيق فوري"

وقال "لقد كنا واضحين للغاية مع إسرائيل بشأن ضرورة - في هذه الحالة كما في حالات أخرى - التحقيق الفوري وتحديد ما حدث بالضبط وسبب حدوثه، وما إذا كانت المحاسبة ضرورية للتأكد من وجود مساءلة".

وأشار إلى أنه لا يستطيع التحقق من تقرير عن استخدام أسلحة أميركية في الهجوم.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أيد رد إسرائيل على هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لكنه دعاها إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين فيما يواجه ضغوطا متزايدة بينما يسعى للفوز بولاية ثانية في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.