بايدن يحذر.. الرئيس المقبل سيعين 2 من قضاة المحكمة العليا

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توقع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة ألقاها، الأربعاء، أن يتمكن الرئيس المقبل من تعيين قاضيين جديدين في المحكمة العليا، فيما حذر من فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية أخرى.

وقال في تجمع حاشد في فيلادلفيا: "خمن ماذا، الرئيس المقبل سيكون قادرًا على تعيين اثنين من القضاة".

وقام الرئيس بحملة في كلية جيرارد لجذب الناخبين السود، وهو جهد يهدف إلى حشد الدعم في مجتمع السود. وتعهد الرئيس بإضافة قضاة تقدميين إلى المحكمة العليا إذا أعيد انتخابه.

وقال "انظر، إذا كانوا في الواقع قادرين على تغيير بعض القضاة عندما يتقاعدون وتعيين بعض القضاة التقدميين حقًا، كما كان الحال دائمًا، أخبرني أن هذا لن يغير حياتك عندما يكون قضاة ترامب قد بدأوا بالفعل في إلغاء التصويت والحقوق، وقلب قواعد الإجهاض وأكثر من ذلك بكثير. هل سندع ذلك يحدث؟ لا لا نستطيع".

وتأتي تصريحاته بشأن تعيين قضاة جدد في أعقاب دعوات الشهر الماضي للقاضية سونيا سوتومايور، أكبر قاضية ليبرالية في المحكمة العليا ذات الميول المحافظة، للتنحي عن منصبها بينما يسيطر الديمقراطيون على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ ويمكنهم تأمين بديل لها.

وجاءت الفكرة من النشطاء والمعلقين اليساريين، الذين أرادوا تجنب تكرار ما حدث عندما اختارت القاضية روث بادر جينسبيرغ عدم التنحي في عام 2014 خلال إدارة الرئيس باراك أوباما.

وتوفيت جينسبيرغ عن عمر يناهز 87 عامًا في سبتمبر 2020 خلال الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب. لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تراجعوا عن الدعوات التي تستهدف سوتومايور، البالغة من العمر 69 عامًا، قائلين إنهم "في حيرة من الفكرة".

وعين ترامب خليفة جينسبيرغ وعزز أغلبية المحافظين بـ 6-3 في المحكمة العليا.

ويعتبر أكبر قاضٍ سناً في المحكمة العليا هو القاضي كلارنس توماس، البالغ من العمر 75 عاماً.

ويأتي بعده القاضي صموئيل أليتو، 74 عامًا، حيث يواجه دعوات لإبعاد نفسه عن القضايا القادمة المتعلقة بالانتخابات وأعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021 بعد تقارير عن رفع أعلام مرتبطة بجهود "أوقفوا السرقة" خارج مقر إقامته.

وقال أليتو للمشرعين يوم الأربعاء، إنه لن يخرج نفسه من هذه القضايا مدعيا أنه لا علاقة له بالأعلام.