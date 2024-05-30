ضغوط جمهورية على الخارجية الأميركية بشأن التواصل السري بين مالي وإيران

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كشف المشرعون الجمهوريون الذين يحققون في تعليق عمل المبعوث الخاص لإدارة بايدن لإيران، روبرت مالي، العام الماضي، عن أدلة على أنه قام بتنزيل وثائق حساسة وسرية وربما شاركها مع أفراد خارج الحكومة الأميركية لتعزيز جهوده الدبلوماسية، حسبما قال أشخاص مطلعون على التحقيق لـ Semafor.

وكان مالي يقود التواصل الدبلوماسي لإدارة بايدن مع طهران عندما تم سحب تصريحه الأمني فجأة من قبل مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية في أبريل من العام الماضي. تم وضعه في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد شهرين، وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في ما إذا كان مالي قد أساء التعامل مع المعلومات السرية وهو تحقيق مستمر.

وقال الأشخاص المطلعون على تحقيق الكونغرس لـ"سيمافور"، إن المشرعين علموا أن مالي نقل حوالي اثنتي عشرة وثيقة إلى أجهزته الشخصية بتصنيفات تتراوح من الحساسة وغير السرية إلى السرية.

ويعتقدون أن من بين هذه الملاحظات تفصيلية عن لقاءات الدبلوماسي مع المسؤولين الإيرانيين في الأشهر التي سبقت إيقافه عن العمل.

وربما كانت هناك أيضًا وثائق تتعلق برد فعل الحكومة الأميركية على الاحتجاجات السياسية واسعة النطاق التي اندلعت في إيران والعالم خلال خريف عام 2022 بعد وفاة الشابة الكردية ماهسا أميني، في مقر الشرطة.

وكتب أكبر عضوين جمهوريين في لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب، جيمس ريش، ورئيس مجلس الإدارة مايكل ماكول، في وقت سابق من هذا الشهر إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يثيران هذه القضايا ويشيران إلى نتائج أخرى من تحقيقهما.



روبرت مالي (أرشيفية- أسوشييتد برس) روبرت مالي (أسوشييتد برس)

وتساءلا "هل أرسل مالي أو حاول إرسال هذه المستندات إلى أي شخص يفتقر إلى التصريح الأمني المناسب؟".

وضغط ماكول وريش على بلينكن في رسالتهما المشتركة بتاريخ 6 مايو: "هل كان أي من هؤلاء الأفراد تابعين للحكومة الإيرانية أو مبادرة خبراء معهد إيران (IEI)؟".

وقد أظهر تحقيق أجرته "سيمافور" العام الماضي بالتفصيل، كيف استخدمت طهران معهد IEI وهو شبكة من الخبراء الأميركيين والأوروبيين في الشرق الأوسط لتعزيز مواقف إيران بشأن برنامجها النووي وقضايا الأمن القومي الأخرى ابتداءً من عام 2014.

وعدد التحقيق من الأشخاص المرتبطين بـ IEI وكشف من عمل أو تعاون مع مالي بشأن قضايا إيران قبل وبعد أن أصبح مبعوثًا خاصًا في عام 2021.

ولم تشارك وزارة الخارجية أو مكتب التحقيقات الفيدرالي أي تفاصيل جوهرية حول تحقيقات مالي مع الكونغرس أو الصحافة.

وقد عرضت رسالة الجمهوريين إلى بلينكن هذا الشهر التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" لأول مرة أول رؤى واضحة حول ما قد يكون مالي قد فعله.

وقال المشرعون في رسالتهم إلى بلينكن، إنهم علموا أن حكومة أجنبية، على الأرجح إيران، اخترقت أجهزة مالي الشخصية. وقالوا إن هذا قد يفسر سبب بدء ظهور بعض وثائقه واستراتيجياته الدبلوماسية في وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية خلال ربيع وصيف عام 2023.

ويسعى المشرعون أيضًا إلى معرفة ما إذا كان من الممكن مشاركة مالي لهذه الوثائق مع أفراد خارجيين بما في ذلك أعضاء في النظام أو في معهد IEI يمكن أن يفسر أيضًا كيف وصلت المعلومات إلى طهران.

ويسعى المشرعون الجمهوريون أيضًا إلى توضيح الأدلة التي استخدمها مالي وضلل مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تنزيل الوثائق الحساسة والسرية.