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من احتجاجات الجالية العربية في ميتشغان (رويترز)
من احتجاجات الجالية العربية في ميتشغان (رويترز)
الانتخابات الأميركية

في 4 ولايات حاسمة.. تراجع تأييد بايدن بين الأميركيين من أصول عربية

أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نحو ثلث الأميركيين من الأصول العربية مستعدون للتصويت لصالح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة

العربية.نت - وكالات
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أظهرت نتائج استطلاع رأي الأميركيين أن تأييد الرئيس الديمقراطي جو بايدن من قبل الناخبين من أصول عربية تراجع بثلاثة أضعاف مقارنة بالحملة الانتخابية الماضية.

وأجرى المعهد العربي الأميركي استطلاعه في 4 ولايات، هي فلوريدا وميشيغان وبنسلفانيا وفرجينيا، التي يعتقد أن نتائج الانتخابات فيها ستكون حاسمة بالنسبة للانتخابات الرئاسة بشكل عام.

وشارك في الاستطلاع 900 مواطن أميركي من أصول عربية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن بايدن يحظى بتأييد 20% فقط من الأميركيين من أصول عربية، بينما كانت هذه النسبة عند الـ 60% أثناء الحملة الانتخابية عام 2020.

يشار إلى أن سبب هذا التراجع هو موقف الإدارة الأميركية من النزاع في قطاع غزة ودعمها المستمر لإسرائيل، التي تواصل العملية العسكرية ضد حركة "حماس" وفصائل أخرى منذ 7 أكتوبر 2023، ردا على هجوم غير مسبوق من قبل "حماس".

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وحسب تقديرات المعهد، خسر بايدن 177 ألف صوت في تلك الولايات، بما في ذلك 91 ألف صوت في ولاية ميشيغان وحدها، على سبيل المثال.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نحو ثلث الأميركيين من الأصول العربية مستعدون للتصويت لصالح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.

وقدر المعهد عدد الأميركيين من الأصول العربية بحوالي 3.7 مليون نسمة، بينما يبلغ العدد الإجمالي لسكان الولايات المتحدة نحو 342 مليونا.

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