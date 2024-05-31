البيت الأبيض تعليقاً على إدانة ترامب: نحترم حكم القانون

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اكتفى البيت الأبيض بالقول يوم الخميس، إنه "يحترم حكم القانون" و"لا يدلي بأي تعليق آخر"، وذلك تعقيبا على حكم الإدانة الجنائية التاريخي الذي أصدرته هيئة محلفين في نيويورك بحق الرئيس السابق دونالد ترامب.

أما الرئيس جو بايدن الذي يمضي يوم الخميس مع أسرته لإحياء الذكرى السنوية التاسعة لوفاة نجله البكر، فلم يدل من ناحيته بأي تعليق في الحال.

وأصبح دونالد ترامب يوم الخميس أول رئيس أميركي يُدان بارتكاب جريمة عندما أدانته هيئة محلفين في نيويورك بتزوير وثائق للتغطية على مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016.

وبعد مداولات على مدار يومين، أعلنت هيئة محلفين، من 12 عضواً، أنها خلصت إلى أن ترامب مذنب في كافة التهم الأربعة والثلاثين التي يواجهها. وكان الإجماع مطلوبا لصدور أي حكم بالإدانة.

ويدفع هذا الحكم الولايات المتحدة إلى وضع غير مسبوق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما سيسعى الجمهوري ترامب للتغلب على الرئيس الديمقراطي جو بايدن من أجل العودة للبيت الأبيض.

وينفي ترامب (77 عاما) ارتكاب أي مخالفات، ومن المتوقع أن يستأنف على الحكم.

وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام أقصر للمدانين بمثل هذه الجريمة، أو أنهم يواجهون غرامات، أو يتم وضعهم تحت المراقبة.