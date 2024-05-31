بعد إدانة ترامب.. الجمهوريون أصبحوا أكثر وحدة وأحداث 6 يناير قد تتكرر

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يتغلغل شعور عميق بالغضب والتعطش للانتقام في كل ركن من أركان الحزب الجمهوري تقريبًا في أعقاب الإدانة التاريخية للرئيس السابق، دونالد ترامب. لا أحد يعرف كيف سيؤثر الحكم على نتيجة الانتخابات. ولكن التأثير المباشر لا يمكن إنكاره فقد تغير النسيج السياسي الأميركي بشكل جذري وربما للأبد، وفقا لموقع "أكسيوس".

وبالنسبة للديمقراطيين، فإن الإدانة بالإجماع من قبل هيئة محلفين لترامب هي بمثابة ختم للمساءلة التي ظلوا يسعون إليها منذ سنوات والدليل القاطع على لديهم أنه لا يوجد أحد فوق القانون.

وبالنسبة للجمهوريين، يعد هذا بمثابة استهزاء بنظام العدالة المصمم لغرض واحد: منع ترامب من استعادة البيت الأبيض.

وإلى جانب السخط الواسع النطاق، أثارت إدانة ترامب بجميع التهم الجنائية الأربع والثلاثين في قضية الأموال الرشوة في نيويورك نوعين من ردود الفعل بين مؤيديه.

الرد الأولي حيث سعى اللاعبون الجمهوريون إلى توجيه جنون المحافظين نحو جمع التبرعات والنشاط والالتزام بالتصويت لإخراج الرئيس جو بايدن من منصبه في نوفمبر.

وقال المستثمر التكنولوجي ديفيد ساكس على تويتر: "هناك الآن قضية واحدة فقط في هذه الانتخابات: ما إذا كان الشعب الأميركي سيدعم أن تصبح الولايات المتحدة جمهورية موز".

وقال الخبير الاستراتيجي الجمهوري أليكس بروسويتز لموقع "Axios": "لا أريد أن أكون ديمقراطياً في الوقت الحالي. إنه يطلق العنان لمستويات غير مسبوقة من الوحدة بين الجمهوريين لم أرها من قبل في سنوات ترامب".

أما الرد الثاني فقد أثار الحكم أسئلة وجودية بين المحافظين المتشددين والموالين لترامب، وأثار ردود فعل تهديدية. وقال مايك ديفيس، المرشح المحتمل للمدعي العام، لموقع "Axios" إنه يريد من المدعين الجمهوريين في جورجيا وفلوريدا أن يفتحوا تحقيقات جنائية مع الديمقراطيين بتهمة التآمر للتدخل في الانتخابات من خلال توجيه الاتهام إلى ترامب. وأعلن المدعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون، أن "هذه معركة الخير ضد الشر".

وقال تاكر كارلسون: "هذا لن يوقف ترامب. سيفوز بالانتخابات إذا لم يُقتل. لكنه يمثل نهاية نظام العدالة الأكثر عدالة في العالم". "أي شخص يدافع عن هذا الحكم يشكل خطرا عليك وعلى عائلتك".

ونشر العديد من الجمهوريين في مجلس النواب صورًا لأعلام حملها المتظاهرون المؤيدون لترامب خلال هجوم الكابيتول في 6 يناير، بما في ذلك العلم الأميركي المقلوب الذي شاركته النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين.

وكتب المؤرخ تيم نفتالي "لقد دخلنا منطقة سياسية وقانونية جديدة كأمة. وسوف يجبر دونالد ترامب الآن كل مرشح من الحزب الجمهوري على تدمير نظامنا القضائي".

وسرعان ما ثبت أنه كان على حق، فأصدر حاكم ولاية ماريلاند السابق لاري هوجان، والمرشح الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ، بيانا دعا فيه جميع الأميركيين إلى "احترام الحكم" و"سيادة القانون". ورد كريس لاسيفيتا، المدير المشارك لحملة ترامب، بصراحة: "حملتك انتهت".

وفي الخلاصة ، كانت التهديدات بالعنف السياسي ترتفع بشكل كبير حتى قبل إدانة ترامب. لكن المناخ من الآن وحتى يوم الانتخابات سوف يصبح أكثر سمية.

وأعرب المشرعون من كلا الجانبين عن مخاوفهم يوم الخميس بشأن الاضطرابات المحتملة التي يحرض عليها ترامب أو حلفاؤه.

وتوقع نفتالي أنه "ستكون هناك جوقة من السم على الأرجح أسوأ مما سمعناه قبل السادس من كانون الثاني/يناير".

وغردت المتحدثة السابقة باسم ترامب، سارة ماثيوز، قائلة: "لدي الكثير من الأفكار التي تتسابق في ذهني الآن، ولكن الأهم من ذلك كله، أصلي من أجل سلامة القاضي والمحلفين والادعاء والشهود وعائلاتهم".