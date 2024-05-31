بعد إدانته.. ترامب يستطيع الترشح لكنه قد يحرم من التصويت لنفسه في بعض الولايات

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أصبح الرئيس السابق دونالد ترامب أول رئيس أميركي سابق على الإطلاق مجرمًا مدانًا يوم الخميس. ولكن ما سيأتي بعد الحكم بالإدانة في المحاكمة الجنائية في نيويورك سيكون أمرًا غير مسبوق بالنسبة لرئيس أميركي حالي أو سابق.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على ترامب، المرشح المفترض للحزب الجمهوري لعام 2024، في 11 يوليو/تموز، أي قبل أسبوع واحد فقط من انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

ومن المرجح أن يستأنف محاموه الحكم، لكن من غير المرجح أن تنتهي هذه العملية قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. وسيحدد القاضي خوان ميرشان ما إذا كانت عقوبة ترامب ستشمل عقوبة السجن.

وتعتبر التهم الـ 34 كلها جنايات من الدرجة E، وهو المستوى الأقل خطورة في نيويورك، ويحمل كل منها إمكانية السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

لكن يمكن للقاضي أيضًا أن يقرر الحكم على ترامب بالمراقبة دون عقوبة السجن. وهذا يتطلب من الرئيس السابق أن يقدم تقارير منتظمة إلى ضابط المراقبة.

وإذا ارتكب المزيد من الجرائم، فمن الممكن أن يُسجن ترامب.

وبينما لا يزال بإمكان ترامب الترشح للرئاسة، ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتمكن من التصويت لنفسه لأن بعض الولايات لديها قوانين تحد من حقوق التصويت للمجرمين.

ونقل ترامب مقر إقامته إلى فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021. ووفقا لقانون فلوريدا، فإن قدرة المجرم على التصويت تعتمد على قوانين الولاية التي تمت إدانته فيها.

وتقول قوانين التصويت في نيويورك إن قدرة ترامب على التصويت ستعتمد على الحكم الصادر بحقه حيث لا يمكن للمجرمين المسجونين التصويت في الانتخابات، لكن المفرج عنهم بشروط يمكنهم ذلك.

ويواجه ترامب ثلاث قضايا جنائية أخرى على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يتم الانتهاء من أي منها قبل انتخابات نوفمبر.