ترامب يعلق على قرار "هيئة المحلفين": أنا بريء وكل هذا التزوير قام به بايدن

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علق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قرار "هيئة المحلفين" بإدانته في قضية شراء الصمت في القضايا الجنائية الـ34 التي تنظرها محكمة نيويورك: "أنا بريء وكل هذا التزوير قام به بايدن".

واعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "المدان" في قضية أموال الصمت، حُكم الإدانة الصادر بحقّه "عاراً".

وأشار إلى أن "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون في 5 نوفمبر، مؤكداً براءته من التهم المنسوبة إليه والتي سيتم نطق الحكم النهائي في 11 يوليو المقبل.

وأضاف: "الحكم ضدي فاسد أصدره قاض مثير للجدل، وهذه المعركة لم تنته بعد، سنقاتل حتى النهاية".

وأدين دونالد ترامب يوم الخميس بتزوير السجلات التجارية للتغطية على دفع أموال لشراء صمت النجمة الإباحية، مما يجعله أول رئيس سابق يصبح مجرما مدانا.

وينهي الحكم بالإجماع الصادر عن هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصا، محاكمة استمرت ستة أسابيع اتهم فيها المدعون العامون ترامب بتدبير مؤامرة غير قانونية للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

الآن، سيكون لترامب سجل جنائي، حيث يسعى إلى أن يصبح رئيسا مرة أخرى.

وسيقرر القاضي خوان ميرشان، الحكم على ترامب في الأسابيع المقبلة.

وينطوي تزوير السجلات التجارية على عقوبة أقصاها أربع سنوات في السجن، ولكن نظرا لأن الجريمة غير عنيفة وليس لدى ترامب إدانات سابقة، فإن فترة سجنه غير مؤكدة. ويمكن أن يختار ميرشان بدلا من ذلك الحبس المنزلي أو المراقبة أو شكلا أكثر اعتدالا من الإفراج تحت الإشراف. كما يمكن للقاضي أيضا فرض غرامات أو خدمة مجتمعية وفقا لموقع "بوليتكو".

ومن المؤكد أن ترامب سيستأنف الحكم، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر أو حتى سنوات.