مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
جو بايدن ودونالد ترامب (فرانس برس)
محاكمة ترامب

ترامب يعلق على قرار "هيئة المحلفين": أنا بريء وكل هذا التزوير قام به بايدن

اعتبر ترامب إدانته وصمة عار وأعلن براءته من جميع التهم متحدياً بقوله "الحكم الحقيقي سيصدره الناخبون في 5 نوفمبر"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

علق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قرار "هيئة المحلفين" بإدانته في قضية شراء الصمت في القضايا الجنائية الـ34 التي تنظرها محكمة نيويورك: "أنا بريء وكل هذا التزوير قام به بايدن".

واعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "المدان" في قضية أموال الصمت، حُكم الإدانة الصادر بحقّه "عاراً".

وأشار إلى أن "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون في 5 نوفمبر، مؤكداً براءته من التهم المنسوبة إليه والتي سيتم نطق الحكم النهائي في 11 يوليو المقبل.

وأضاف: "الحكم ضدي فاسد أصدره قاض مثير للجدل، وهذه المعركة لم تنته بعد، سنقاتل حتى النهاية".

وأدين دونالد ترامب يوم الخميس بتزوير السجلات التجارية للتغطية على دفع أموال لشراء صمت النجمة الإباحية، مما يجعله أول رئيس سابق يصبح مجرما مدانا.

حملة ترامب تعلن البدء بجمع التبرعات تحت شعار "السجين السياسي"  أميركا محاكمة ترامب حملة ترامب تعلن البدء بجمع التبرعات تحت شعار "السجين السياسي" 
قبل 4 أيام من انطلاق "المؤتمر الجمهوري".. الحكم على ترامب سيصدر 11 يوليو أميركا محاكمة ترامب قبل 4 أيام من انطلاق "المؤتمر الجمهوري".. الحكم على ترامب سيصدر 11 يوليو

وينهي الحكم بالإجماع الصادر عن هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصا، محاكمة استمرت ستة أسابيع اتهم فيها المدعون العامون ترامب بتدبير مؤامرة غير قانونية للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

الآن، سيكون لترامب سجل جنائي، حيث يسعى إلى أن يصبح رئيسا مرة أخرى.

وسيقرر القاضي خوان ميرشان، الحكم على ترامب في الأسابيع المقبلة.

وينطوي تزوير السجلات التجارية على عقوبة أقصاها أربع سنوات في السجن، ولكن نظرا لأن الجريمة غير عنيفة وليس لدى ترامب إدانات سابقة، فإن فترة سجنه غير مؤكدة. ويمكن أن يختار ميرشان بدلا من ذلك الحبس المنزلي أو المراقبة أو شكلا أكثر اعتدالا من الإفراج تحت الإشراف. كما يمكن للقاضي أيضا فرض غرامات أو خدمة مجتمعية وفقا لموقع "بوليتكو".

ومن المؤكد أن ترامب سيستأنف الحكم، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر أو حتى سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تفاصيل مشروع القرار الثلاثي لدول "الترويكا" الأوروبية ضد أنشطة إيران النووية تفاصيل مشروع القرار الثلاثي لدول "الترويكا" الأوروبية ضد أنشطة إيران النووية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط