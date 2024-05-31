ترامب: المحاكمات هدفها إعاقة حملتي.. ونعيش بدولة فاشية

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن المحاكمات التي يخضع لها حالياً هدفها إعاقته عن استكمال حملته الانتخابية كمرشح جمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، كاشفاً أنه سيستأنف الحكم بإدانته الصادر من محكمة في نيويورك.

يأتي هذا بعدما دانت هيئة محلّفين في نيويورك الخميس ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة له في قضية تزوير سجلات محاسبية لإخفاء دفعه أموالاً، لشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية، في تطوّر مزلزل يأتي قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

وفي كلمة ألقاها من برجه في مانهاتن غداة إصدار هيئة المحلفين في نيويورك قرارها التاريخي بإدانته بتهم جنائية، في خطوة غير مسبوقة بحق رئيس أميركي سابق، قال ترامب إن "أميركا في أسوأ حالاتها"، مضيفاً: "لم يتعرض أي مرشح سياسي لما تعرضت له".

وتابع ترامب: "المحاكمات ضدي تتم من قبل (الرئيس الأميركي جو) بايدن وفريقه"، مضيفاً أنه يتقدم على بايدن في استطلاعات الرأي.

وشدد على أن المحاكمة التي يخضع لها في نيويورك "غير عادلة"، مضيفاً: "كنت أرغب في تغيير القاضي بالمحاكمة في نيويورك.. كما أن المدعي العام في نيويورك فاشل".

وشدد على أنه لم يقم بتزوير السجلات التجارية، مكرراً: "الاتهامات ضدي باطلة، ويمكن فحص كل سجلاتي التجارية".

ورأى أن المحاكمات هدفها سياسي، قائلاً: "المحاكمات هدفها إعاقتي عن استكمال الحملة الانتخابية". وكشف أنه سيستأنف الحكم بإدانته.

وعاد وكرر اتهامه للقاضي في محكمة مانهاتن قائلاً إن "القاضي في نيويورك متآمر ضدي.. الدعوى ضدي في نيويورك هي الأكثر جنوناً.. محاكمتي الجنائية في نيويورك غير منصفة للغاية".

واعتبر ترامب أن "هذه القضية وصمة عار"، مضيفاً: "نعيش في دولة فاشية". كما رأي أن "بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا والأقل كفاءة".

ورأى ترامب أن "الحكومة الحالية تعمل ضد مصلحة أميركا"، مضيفاً أن "هناك أرقاما قياسية من الإرهابيين الذين دخلوا إلى أميركا.. هناك أشخاص دخلوا من الصين لأميركا وكأنهم يقومون ببناء جيش داخل بلادنا".

وختم ترامب كلامه وعاداً أنصاره بمواصلة "المعركة"، مضيفاً: "سنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

"مرتبك ويائس ومهزوم"

ولاحقا دعا بايدن أنصاره للتصويت لصالحه لـ"إيقاف ترامب". قال بايدن إن "تشكيك ترامب في نظامنا الانتخابي ثم نظامنا القضائي تهديد للديمقراطية".

ولاحقا، اعتبر متحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أنّ ترامب "مرتبك ويائس ومهزوم"، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الجمهوري السابق بعد إدانته أمام المحكمة الجنائية في نيويورك الخميس.

وقال مايكل تايلر في بيان إنّ "أيّ شخص شاهد (الخطاب على التلفزيون) يخرج باستنتاج أكيد: هذا الرجل لا يمكنه أن يكون رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف "شاهدت أميركا للتو هذيان دونالد ترامب المرتبك واليائس والمهزوم في ما يتعلق بمظالمه الشخصية وكذبه في شأن النظام القضائي الأميركي".

