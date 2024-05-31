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محاكمة ترامب

حملة ترامب تعلن البدء بجمع التبرعات تحت شعار "السجين السياسي"

أُدين ترامب بـ34 تهمة، وسيُحكم عليه في 11 يوليو

بندر الدوشي - واشنطن 
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في غضون دقائق بعد قراءة حكم الإدانة في محكمة نيويورك، أعاد الموقع الرسمي لحملة ترامب توجيه الزوار إلى صفحة جمع التبرعات معلنا أنه "سجين سياسي".

وأضافت الحملة تعليقات ترامب بالقول "لقد تمت إدانتي للتو في محاكمة مطاردة الساحرات السياسية: لم أفعل شيئا خاطئا!" لقد داهموا منزلي، واعتقلوني، وأخذوا صورتي، والآن أدانوني للتو!" وفقا لصفحة التبرعات.

وأُدين ترامب بـ34 تهمة، وسيُحكم عليه في 11 يوليو.

وتضمنت صفحة جمع التبرعات أيضًا صورة ترامب عندما تم استدعاؤه في جورجيا العام الماضي في قضية تتهمه بالمشاركة في مخطط لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وطلبت الصفحة تبرعات بقيمة 20.24 دولار وما فوق للجنة المشتركة لجمع التبرعات التابعة لترامب.

ومنذ أن تم اتهام ترامب لأول مرة في قضية نيويورك العام الماضي، كانت مشاكله القانونية دافعًا كبيرًا لجمع التبرعات لحملته.

وقد سعت حملته السياسية إلى الاستفادة من المحاكمة لأغراض جمع التبرعات، حيث كان يرسل بانتظام رسائل بريد إلكتروني تحتوي على عناوين مثل: "لقد خرجت من المحكمة بسرعة!".

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