قبل 4 أيام من انطلاق "المؤتمر الجمهوري".. الحكم على ترامب سيصدر 11 يوليو

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بعد إدانته من هيئة المحلفين في قضية أموال الصمت للنجمة الإباحية في المحكمة في نيويورك اليوم، من المقرر إصدار القاضي الحكم على ترامب في 11 يوليو في الساعة 10 صباحا، قبل أربعة أيام من بدء المؤتمر الوطني الجمهوري.

وبعد إدانته من قبل هيئة المحلفين خرج ترمب من قاعة المحكمة، وتذمر قليلا، وبدا هادئا وهو يخرج نحو الأبواب.

وداخل المحكمة، شكر القاضي ميرشان هيئة المحلفين بعد إصدار الحكم، وكانت كلمات ميرشان الأولى لهيئة المحلفين بعد الحكم: "أريد أن أشكركم جزيل الشكر على خدمتكم في هذه القضية. لقد كنتم منخرطين في مهمة مرهقة وصعبة للغاية".

قال ميرشان إنه سيجتمع مع المحلفين شخصيا لشكرهم على خدمتهم والحصول على ملاحظاتهم حول كيفية سير العملية.

وأضاف القاضي ميرشان أن المحلفين أحرار الآن في مناقشة القضية مع أي شخص يرغبون في ذلك. وتابع: "أنت حر أيضا في عدم القيام بذلك".