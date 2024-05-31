ماسك يعلن استضافة ترامب بحدث افتراضي مباشر بعد إدانته

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ينظم رجل الأعمال إيلون ماسك، اليوم الجمعة، حدثاً افتراضياً عبر الفيديو بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

هذا وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حديث ماسك الافتراضي مع المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري سينقل عبر منصة "إكس" وشبكة التلفزيون NewsNation حيث سيتم بثه على الهواء مباشرة على كلا المنصتين.

وبحسب التفاصيل، سيتمكن مستخدمو "إكس" من إرسال أسئلة لترامب. وقد علّق ماسك على الأمر بالقول: "سيكون هذا أمراً مثيراً للاهتمام".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن رفضت المشاركة بحدث افتراضي مماثل. ويقال إنه يجري التخطيط لحدث مماثل مع المرشح الرئاسي المستقل روبرت كينيدي جونيور.

يأتي هذا بعدما دانت هيئة محلفين ترامب بجميع التهم الموجهة إليه بعد يومين من المداولات في محاكمته الجنائية في نيويورك يوم الخميس. ودِين ترامب في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية تتعلق بمدفوعات لمحامية السابق مايكل كوهين، الذي دفع بدوره للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز 130 ألف دولار قبل انتخابات عام 2016.

وعلّق ماسك على إدانة ترامب في وقت مبكر من صباح الجمعة، حيث كتب على "إكس": "لقد حدث ضرر كبير اليوم لثقة الجمهور في النظام القضائي الأميركي".

وأضاف: "إذا كان من الممكن إدانة رئيس سابق جنائياً بسبب مثل هذه المسألة التافهة وبدوافع سياسية وليس بدافع العدالة، فإن أي شخص معرض للمصير نفسه".