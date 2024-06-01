خيام ولافتات مؤيدة لغزة داخل متحف بروكلين في نيويورك.. مناوشات مع الشرطة واعتقالات

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سار المئات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين إلى متحف بروكلين، مساء الجمعة، وأقاموا الخيام في بهو المتحف، ورفعوا لافتة "فلسطين حرة" من سطح المبنى قبل أن تتدخل الشرطة لإجراء اعتقالات.

وتعامل ضباط شرطة مدينة نيويورك مع بعض المتظاهرين ولكموهم أثناء المشاجرات التي اندلعت بين الحشد خارج المتحف، بينما قام بعض المتظاهرين بإلقاء الزجاجات البلاستيكية على الضباط وهتفوا بالشتائم. حمل متظاهرون آخرون لافتات ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، وهتفوا بصوت عالٍ على درجات متحف الفنون الجميلة الكبير، وهو ثاني أكبر متحف في المدينة.

Protesters were able today to briefly start establishing an encampment in the Brooklyn Museum lobby before being violently raided by NYPD called on by the museum. This is the first attempt in NYC by protesters at expanding tactics to occupy institutions other than universities. https://t.co/ZZKRO7FHG5 pic.twitter.com/Kv0yLTsflr — Gerard (@GerardDalbon) June 1, 2024

وقالت إدارة المتحف الفني إنه تم إغلاق المتحف قبل الموعد المحدد لذلك بساعة بسبب الاضطرابات التي شملت مناوشات بين الشرطة والمحتجين داخل وخارج المبنى.

بدأ التجمع، الجمعة، عبر الشارع من مركز باركليز، موطن فريق "بروكلين نتس" الذي يلعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ثم شق المتظاهرون وهم يقرعون الطبول ويهتفون طريقهم إلى المتحف الذي يقع على بعد ميل واحد تقريبًا.





من الاعتقالات بمتحف بروكلين - رويترز من الاعتقالات بمتحف بروكلين - رويترز من الاعتقالات بمتحف بروكلين - رويترز

ودعا المنظمون، بما في ذلك مجموعة "ويذإن أور لايف تايم" المؤيدين إلى "إغراق" المتحف و"إلغاء احتلاله"، قائلين إنهم يريدون الاستيلاء على المبنى حتى "يكشف المسؤولون ويسحبوا" أي استثمارات مرتبطة بأعمال إسرائيل في غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حراس المتحف وهم يحاولون تأمين أبوابه ضد الحشود المتزايدة، بينما وجد المتظاهرون طرقًا أخرى للدخول إلى الداخل.

ولم يرد المتحدثون باسم المتحف على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية التي تطلب التعليق حتى فجر السبت، لكن المتحدث باسم شرطة نيويورك أكد أن المتظاهرين قد تم احتجازهم. لم يكن لدى الإدارة على الفور تقدير لعدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم أو التهم التي قد يواجهونها.

وشهدت مدينة نيويورك مئات المظاهرات في الشوارع منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر.

ويقع متحف بروكلين على حافة منطقة كراون هايتس، التي تعد موطنًا لواحدة من أكبر مجتمعات اليهود الأرثوذكس في المدينة.