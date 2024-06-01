"شريرة".. تفاعل واسع مع ابتسامة بايدن بعد أن سُئل عن إدانة ترامب

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تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لانتقادات لاذعة يوم الجمعة، بسبب تصرفه الذي وصفته وسائل إعلام أميركية بـ"الشرير" بعد أن سُئل عن الإدانة الجنائية التاريخية لمنافسه السياسي دونالد ترامب، ليكتفي بالابتسامة دون أي تعليق.

"Donald Trump refers to himself as a political prisoner and blames you directly. What's your response to that, sir?"



BIDEN (CONFUSED):



*stops*



*smirks*



*shuffles away* pic.twitter.com/0GKm327Qy1 — RNC Research (@RNCResearch) May 31, 2024

شبكة "فوكس نيوز" قالت إن ابتسامة شريرة أطلقها بايدن أثناء مغادرته المنصة، بعد أن صاح أحد المراسلين بسؤال "يقول ترامب عن نفسه إنه سجين سياسي ويلومك مباشرة.. ما ردك؟".

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وبعد السؤال، توقف بايدن والتفت مع ابتسامة "شريرة" لمدة ثوانٍ، قبل أن يبتعد دون أن يقدم أي رد لفظي، بحسب ما ذكرت الشبكة الأميركية.

ويوم الجمعة، قال بايدن بعد إدانة ترامب في التهم الجنائية الـ34، "إنه سيُمنح الفرصة، كما ينبغي، لاستئناف هذا الحكم، تماما مثل أي شخص آخر لديه ذات الفرصة"، مضيفاً "أمر خطير أن يتم التشكيك في هذا الحكم لمجرد أنه لم يعجب البعض".