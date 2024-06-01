"مضايقات قضائية".. مسؤولان أوروبيان يدعمان ترامب بعد إدانته

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دافع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ونائب رئيسة الوزراء الإيطالية، عن دونالد ترامب بعد إدانته.

أعرب نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وهما زعيمان من اليمين المتطرف في أوروبا، الجمعة، عن دعمهما لدونالد ترامب الذي دين في محاكمته الجنائية في نيويورك.

وندد سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني بمحاكمة ذات طابع سياسي, معتبرا أن ترامب المرشح الجمهوري للبيت الأبيض ضحية "مضايقات قضائية".

وكتب سالفيني "في إيطاليا، اعتدنا للأسف على أن يستخدم اليسار النظام القضائي أداة، لأنه خلال سنوات جرت محاولات لاستبعاد المعارضين السياسيين بوسائل قضائية".

كما دافع الزعيم المجري أوربان عن "صديقه" الملياردير الذي التقاه في مارس، في معقله بفلوريدا.

وكتب على منصة "إكس": "لندع الشعب يصدر أحكامه في نوفمبر المقبل.. سيدي الرئيس: امض في معركتك"، واصفا "ترامب برجل شريف وضع أميركا دائما فوق كل اعتبار".

ونال أوربان تكريما نادرا لدولة صغيرة في وسط أوروبا عام 2019 في واشنطن، وأعرب عن أسفه لهزيمة ترامب عام 2020 الداعم الكبير، ولم يدن الهجوم على مبنى الكابيتول.

كما تمنى سالفيني فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، وقال "سيكون ذلك ضمانا لتوازن أفضل وأملا لإحلال السلام في العالم".