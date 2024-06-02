بعد ادانته ..ترامب يظهر لأول مرة في مناسبة عامة بحضور بطولة الفنون القتالية

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لا يضيع دونالد ترامب أي وقت في القتال من أجل العودة إلى البيت الأبيض.

وفي أول مناسبة عامة من المتوقع أن يحضر المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، 77 عامًا، مباراة فنون القتال ليلة السبت في مركز برودنشيال في نيوارك بولاية نيوجيرسي بعد يومين من صدور الحكم الصادم بأنه مذنب في محاكمة "أموال الصمت" في مانهاتن، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

Trump to attend UFC fight days after ‘hush money’ guilty verdict as he shifts focus to campaign https://t.co/AY1O33lM5f pic.twitter.com/IbkhPBSdUN — New York Post (@nypost) June 1, 2024

وسيكون هذا أول ظهور علني له في مناسبة عامة منذ تعهده بالدفاع والقتال خلال مؤتمر صحافي ناري في برج ترامب في وسط مانهاتن يوم الجمعة.

وستتضمن بطاقة القتال للفنون القتالية النهائية UFC 302 مباراة يتصدرها بطل الوزن الخفيف الأعلى تصنيفًا إسلام ماخاتشيف وهو يواجه داستن "الماس" بوارييه المصنف الرابع.

وفي شهر مارس، جلس الرئيس السابق بجانب القفص مع ابنته الكبرى إيفانكا، في UFC في فلوريدا.

ودانت هيئة محلفين في مانهاتن ترامب بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في مخطط للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وتعهد ترامب بالاستئناف، قائلًا إنه "يتشرف" بالمعركة القانونية، وإننا "نناضل من أجل دستورنا".

وكانت التهم تتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار من "أموال شراء الصمت" التي دفعها محاميه السابق مايكل كوهين إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لإسكاتها بشأن علاقة مزعومة لليلة واحدة مع ترامب.

وقد تزايدت عمليات جمع التبرعات منذ صدور الحكم، حيث تفاخرت حملة ترامب بأنها جمعت ما يقرب من 53 مليون دولار عبر الإنترنت خلال 24 ساعة.

ومن المتوقع أن يواصل حملته لجمع التبرعات الأسبوع المقبل بسلسلة من الأحداث الانتخابية في كاليفورنيا، بما في ذلك يوم الخميس في سان فرانسيسكو لحضور حفل عشاء لجمع التبرعات يستضيفه مستثمرا التكنولوجيا ديفيد ساكس وتشاماث باليهابيتيا، وفقًا لفوكس نيوز.