ساندرز: نتنياهو مجرم حرب لا يجوز له زيارة الكونغرس

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في تعليق غاضب، انتقد السيناتور الأميركي بيرني ساندرز دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس.

"نتنياهو مجرم حرب"

ورأى المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الأميركية، أن نتنياهو مجرم حرب، ولا ينبغي دعوته لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس.

وأضاف في منشور على "إكس": "بالتأكيد لن أحضر".

كما تابع أن إسرائيل لا تملك الحق في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة اليائسين، مشددا على أن هذا انتهاك واضح للقانون الأميركي والدولي.

وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو، مؤكداً أنها على حق.

أتى هذا بينما أعرب نتنياهو السبت عن "سعادته" لدعوته لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي.

فقد أصدر مكتبه بيانا زعم فيه: "يسعدني أن أنال شرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونغرس وتبيان الحقيقة بشأن حربنا العادلة ضد من يتطلعون إلى إزهاق أرواحنا".

في حين لم يتم الإعلان عن موعد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلا وسائل إعلام أميركية ذكرت أنه من المتوقع أن يلقيه قبيل أو بعيد عطلة أغسطس/آب للمشرعين الأميركيين.

توتر كبير

يذكر أن رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، كان قال، الجمعة، إن الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين دعوا نتنياهو للتحدث أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس.

وتحدث هذا الأخير أمام الكونغرس سابقا، لكن إعلان جونسون الجمعة يشكل أول دعوة له لإلقاء كلمة في البرلمان الأميركي منذ أن بدأ ولايته الحالية في رئاسة الوزراء أواخر عام 2022.

في حين لم تتم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البيت الأبيض منذ عودته إلى منصبه، وتأتي وسط توتر كبير بالعلاقات بين الحليفين إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ أشهر.