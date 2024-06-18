"مبتورة ورخيصة".. فيديوهات "محرجة" لبايدن تغضب البيت الأبيض

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ندد البيت الأبيض أمس الاثنين بنشر المعسكر المحافظ مقاطع فيديو من المفترض أن تثبت التدهور العقلي والجسدي للرئيس جو بايدن، قائلاً إن المشاهد تم اقتطاعها والتلاعب بها.

وتحدثت الناطقة باسم الرئاسة كارين جان بيار خلال إيجازها الصحافي اليومي عن "مقاطع فيديو زائفة رخيصة"، مضيفةً: "هذا يظهر لكم مدى يأس الجمهوريين".

جاء ذلك رداً على ما بثته في الأيام الأخيرة وسائل إعلام محافظة، ولا سيما صحيفة نيويورك بوست، وحساب رسمي للحزب الجمهوري على شبكات التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو قصيرة تظهر الرئيس الأميركي.

وفي أحد المقاطع، يبدو الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاماً شارد الذهن ومرتبكاً وهو يشاهد عرضاً للقفز بالمظلات مع قادة آخرين من دول مجموعة السبع خلال قمة الأسبوع الماضي في إيطاليا.

وأشارت كارين جان بيار إلى أن جو بايدن ابتعد عمداً عن المجموعة لتهنئة أحد المظليين، وهو ما يظهر "من خلال مواصلة الفيديو لفترة أطول قليلاً".

ويظهر مقطع آخر بايدن وهو ساكن تماماً خلال حفل موسيقي أقيم مؤخراً في البيت الأبيض، ووصفه خصوم الرجل الثمانيني بأنه دليل على تشوش ذهنه.

وقالت المتحدثة مازحةً: "كان الرئيس يستمع إلى الموسيقى ولم يكن يرقص. معذرة، لم أكن أعلم أن عدم الرقص مؤشر على مشكلة صحية".

كما أعرب البيت الأبيض في نهاية الأسبوع عن غضبه بعد تداول مقطع فيديو في الأوساط المحافظة والداعمة لترامب مأخوذ من اجتماع سياسي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

ويظهر في المقطع بايدن وهو يبدو تائها على المسرح، قبل أن يمسك سلفه باراك أوباما معصمه ويوجهه نحو المخرج.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس على منصة إكس إن جريدة "نيويورك بوست، مرة أخرى، لا تحترم قراءها". وأكد المتحدث أن الرئيس الأميركي بقي على المسرح ليستمتع باحتفاء أنصاره به.

ويشكّل عمر الرئيس الأميركي مصدر قلق كبير بين الناخبين، بحسب استطلاعات الرأي، وهو زاوية هجوم متكررة من منافسه الأكبر دونالد ترامب.