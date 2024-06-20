تقرير: توافق بين حماس وإسرائيل على المرحلة الأولى من الاتفاق

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كشفت مصادر أميركية عن توافق بين إسرائيل وحماس بشكل عام على الشروط المنصوص عليها في المرحلة الأولى، لكنهما على خلاف حول كيفية إنهاء الحرب رسميًا، وفقًا لموقع "بوليتيكو".

وعلى الرغم من التفاؤل الأولي بشأن الصفقة، يعتقد المسؤولون الآن أن هذه الخلافات يمكن أن تقلب الاتفاقية بأكملها رأساً على عقب.

وقال أحد المسؤولين إن المرحلة الثانية هي "النقطة الشائكة". وتريد حماس أن توافق إسرائيل على الانسحاب الكامل من غزة، لكن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إنهم لن يوافقوا على الانسحاب الكامل من القطاع حتى تقوم قواتها بتفكيك حماس بالكامل، وهو الهدف الذي قد يستغرق شهوراً إن لم يكن سنوات لتحقيقه.

ولن توقع حماس على أي جزء من الصفقة بما فيها وقف إطلاق النار الأولي حتى توافق إسرائيل على مطالبها. وفي واقع الأمر، أعطت حماس إنذاراً نهائياً "بكل شيء أو لا شيء"، ومن غير المرجح أن توافق عليه إسرائيل.

ولم يُظهر أي من الجانبين علامات على استعداده للتوصل إلى حل وسط، مما أثار قلق مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن من أن القتال سيستمر لأشهر أطول.

وقال أحد المسؤولين: "أعتقد أن هذا سيستمر حتى نهاية عام 2024 على الأقل".

ويشكك مسؤولو إدارة بايدن في أن إسرائيل وحماس سوف تتوصلان إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بموجب الإطار الحالي، وفقًا لما نقلته "بوليتيكو" عن أربعة مسؤولين أميركيين مطلعين على المفاوضات.

ومن المفترض أن يتم الاتفاق، في حال الموافقة عليه، على ثلاث مراحل. والمرحلة الأولى توقف القتال لمدة ستة أسابيع، مما يسمح بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح الرهائن وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

وفي المرحلة الثانية، من المفترض أن تحاول إسرائيل وحماس التفاوض على إنهاء كافة الأعمال العدائية وإطلاق سراح الرهائن المتبقين، وستتم عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة الثالثة.

وقد أحبط الوضع المنظمات الإنسانية، التي أطلعت الإدارة العديد منها على الوضع الحالي للمفاوضات، ويقولون إنهم لا يستطيعون مساعدة سكان غزة بشكل فعال دون توقف القتال. وتعتبر الهدنة هي الطريقة الوحيدة لضمان حصول الأشخاص الموجودين على الأرض على الغذاء والمساعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

وقال ممثل إحدى منظمات الإغاثة الرئيسية العاملة في غزة: "إن الإدارة تضغط بقوة على كل من إسرائيل وحماس للموافقة على الصفقة لكن يبدو أن كل شيء معلق في الوقت الحالي".

ومنذ بداية العام، أصبح كبار المسؤولين الأميركيين متشككين بشكل متزايد بشأن إيجاد طريقة لإنهاء الحرب بسرعة.

وكان الهدف هو إقناع إسرائيل وحماس على الأقل بالموافقة على وقف إطلاق النار الأولي لمدة ستة أسابيع والذي قد يسمح بالإفراج عن عشرات الرهائن الذين احتجزتهم الجماعة المسلحة في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل. وتوفير ظروف أفضل لتوزيع المساعدات في غزة، وإحباط مجاعة محتملة.

ويقدر المسؤولون الأميركيون أنه حتى لو توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق أولي قصير المدى لوقف إطلاق النار، فهناك احتمال كبير بأن ينهار هذا الاتفاق.

ويعتبر وقف إطلاق النار في غزة له تاريخ من الانهيار خلال الحرب، وكلا الجانبين ثابتان على شروطهما لإنهاء الحرب بموجب المرحلة الثانية من الصفقة.

وأمضت إدارة بايدن الأسابيع القليلة الماضية في محاولة التوسط للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس.

وقد سافر كبار المسؤولين إلى إسرائيل والدوحة في محاولة للتوصل إلى حل، وهم الآن يلومون حماس علناً على خلق العراقيل أمام السلام.

وقدمت حماس تعديلات على الاتفاق المكون من ثلاث مراحل، وقال مسؤولون أميركيون إن بعض هذه التعديلات من المحتمل أن تكون مقبولة والبعض ليس كذلك.

ولم يوضح المسؤولون ما الذي وافقت عليه إسرائيل على وجه التحديد وكيف تريد حماس تغيير تفاصيل الصفقة المطروحة حاليا على الطاولة، لكن المسؤولين ليسوا متفائلين بأن الجانبين سيتمكنان من حل خلافاتهما بسرعة.

وقال أحد المسؤولين، الذي أطلعه البيت الأبيض على حالة مفاوضات وقف إطلاق النار: "لا أحد واثق من أن هذا الاتفاق سيمضي قدماً بالطريقة التي كانت تأملها الإدارة، وهناك الكثير من الأشياء المجهولة".