رداً على فيديو أغضبها.. واشنطن عن تصريحات نتنياهو: مزعجة لنا

دقيقتان للقراءة

رداً على نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي فيديو اتهم فيه الولايات المتحدة بحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل، أكد البيت الأبيض اليوم الخميس، أنه لم يكن على علم بأن بنيامين نتنياهو سينشر مقطعاً مصوراً عن شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل، مشيرة إلى أن تصريحاته كانت "مزعجة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين إن "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومزعجة لنا بالتأكيد، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه"، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن إمدادات الأسلحة الأميركية كانت غير صحيحة أيضاً.

كما قال "أقل ما يمكن قوله هو أن الأمر محير ومخيب للآمال بالتأكيد، خاصة وأنه لا توجد دولة أخرى تساعد إسرائيل أكثر في الدفاع عن نفسها من تهديد حماس".

كما قال "فكرة توقفنا عن مساعدة إسرائيل في احتياجاتها للدفاع عن النفس ليست دقيقة".

يذكر أن نتنياهو كان نشر، الثلاثاء، فيديو اتهم فيه الولايات المتحدة بحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل.

وقال إنه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأميركية، في الأشهر القليلة الماضية، بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل"، حسب موقع "أكسيوس".

رسالة غضب

فيما صرح مسؤولون لـ"أكسيوس" أن كبار مستشاري بايدن عبروا عن غضبهم من الفيديو، في رسالة سلّمها المبعوث الأميركي آموس هوكستين شخصياً لنتنياهو، في اجتماع بعد ساعات من نشره.

كما أضافوا أن البيت الأبيض قرر لاحقاً أن يذهب أبعد من ذلك بإلغاء اجتماع اليوم حول إيران، الذي كان من المقرر أن يشارك فيه مسؤولون من وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون ووكالات المخابرات الأميركية ونظراؤهم الإسرائيليون.

وعلّق مسؤول أميركي على هذا الأمر قائلاً: "هذا القرار يوضح أن هناك عواقب لمثل هذه الأفعال"، في حين ادعى آخر أن الاجتماع جرى تأجيله بدلاً من إلغائه، بسبب مشكلة في الجدولة.

"شحنة معينة من الذخائر"

من جهتها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، للصحافيين: "اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إننا بصدق لا نعرف ما الذي يتحدث عنه نتنياهو".

كما أردفت أنه باستثناء "شحنة معينة من الذخائر" ينظر فيها المسؤولون الأميركيون عن كثب "ليس هناك أي وقف آخر" لشحنات أسلحة.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن "تواصل مراجعة شحنة واحدة فيما يتعلق بقنابل زنة 2000 رطل، بسبب مخاوفنا بشأن استخدامها في منطقة مكتظة بالسكان مثل رفح".

وأكد: "لكن كل ما سوى ذلك يجري كالمعتاد"، دون الخوض في تفاصيل المحادثات مع نتنياهو.

"مشاكل جسيمة"

إلى ذلك، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن "الأميركيين غاضبون. فيديو نتنياهو تسبب بمشاكل جسيمة".

وكان بعض المسؤولين الإسرائيليين في طريقهم بالفعل إلى واشنطن، عندما جرى اتخاذ قرار إلغاء الاجتماع.