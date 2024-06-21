مع احتدام التنافس.. حملة ترامب تتفوق على بايدن بجمع الأموال

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مع احتدام التنافس بينهما، كشفت تقارير مالية أن الحملة الرئاسية لدونالد ترامب تمتلك أموالاً في حسابها الرئيسي أكثر مما يوجد في حساب حملة الرئيس جو بايدن، حيث جمع الجانبان أموالهما قبل انتخابات الخامس من نوفمبر.

وكان لدى حملة ترامب حوالي 116 مليون دولار في البنك في نهاية مايو/أيار الماضي، أي أكثر من ضعف ما كان لديها في الشهر السابق، بينما أبلغت حملة بايدن لجنة الانتخابات الفيدرالية أن لديها حوالي 91 مليون دولار في البنك، وهو ما يزيد قليلاً عما كان لديها في نهاية ابريل/نيسان الماضي.

مع ذلك الصورة المالية الكاملة للحملتين ليست واضحة رغم أن كليهما كان لديهما موعد نهائي يوم الخميس لتقديم تقرير عن مواردهما المالية إلى الهيئة التنظيمية الفيدرالية، إلا أن العديد من لجان جمع التبرعات المرتبطة بهما لن تقدم تقريراً عن النشاط الأخير حتى يوليو/تموز المقبل.

في الأثناء يبدو أن الأرقام التي تم الكشف عنها للجنة الانتخابات الفيدرالية تمثل تحولاً مالياً كبيراً لصالح حملة ترامب، التي تخلفت عن بايدن في وقت سابق من العام.

54 مليون دولار لترامب

من جانبه، أعلن الحزب الجمهوري، الذي يجمع الأموال مع ترامب لدعمه، عن قفزة في حيازاته النقدية إلى 54 مليون دولار من 38 مليون دولار.

فيما أفاد الحزب الديمقراطي بوجود حوالي 65 مليون دولار في البنك، ارتفاعاً من 62 مليون دولار في أبريل.

وتزايد جمع التبرعات لترامب في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك خلال الأسابيع التي سبقت إدانته في 30 مايو/أيار بتهم تزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع أموال سرية لنجمة إباحية.

جمع التبرعات من المليارديرات

في موازاة ذلك، تعمل كلتا الحملتين أيضاً على تكثيف جمع التبرعات من المليارديرات الذين يُسمح لهم بإعطاء مبالغ غير محدودة للمجموعات المتحالفة مع الحملات المعروفة باسم Super PACs.

فقد أظهر ملف منفصل يوم الخميس أن الملياردير المحافظ تيموثي ميلون، وريث عائلة ميلون المصرفية ومقرها بيتسبرغ، قدم 50 مليون دولار الشهر الماضي إلى لجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب المعروفة باسم MAGA Inc.

وكشفت شركة MAGA Inc في ملف قدمته إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية أنها حصلت على أكثر من 68 مليون دولار من الجهات المانحة الشهر الماضي، وجاء معظم الأموال من ميلون و10 ملايين دولار أخرى من المليارديرين ليز وديك يوهلين، اللذين أسسا شركة Uline للشحن والتعبئة والتغليف.

تنافس في استطلاعات الرأي

من جانب بايدن، قدم الملياردير مايك بلومبرغ 19 مليون دولار إلى FF Pac، وهي لجنة عمل سياسية كبرى تدعم جهود إعادة انتخاب الرئيس، حسبما أظهر ملف منفصل لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية.

يشار إلى أن المرشحين يتنافسان في استطلاعات الرأي العام على المستوى الوطني، بينما يتقدم ترامب في العديد من الولايات الحاسمة.