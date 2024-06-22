أكبر مؤيدي ترامب يعارضه: فليغادر الطلاب الأجانب في الحال

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لم تعجب الفكرة المفاجئة التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أحد أكبر مؤيديه على الإطلاق.

فقد رأى مستشاره السابق ستيف بانون، أن اقتراح المرشح الجمهوري منح "الغرين كارد" إلى الطلاب الأجانب الذين يتخرجون من الجامعات الأميركية في غير محله.

وقال السياسي والإعلامي الشهير واليميني الملاحق قضائياً "الأمر بسيط، فليغادروا البلاد ويعودوا إلى ديارهم مباشرة بعد التخرج"، حسب ما نقلت نيوزيويك.

مجرد فكرة

كما اعتبر أن ما طرحه ترامب ليس خطة بل مجرد فكرة لم ولن يتقبلها مؤيدوه، وفق تعبيره.

أما عن أصول فكرة "البطاقة الخضراء" لخريجي الجامعات، فقال بانون إنه "سمع بها سابقا من هيلاري كلينتون عام 2016 ومن بعض أسياد التكنولوجيا".

وكان بانون الذي تابعه أكثر من 6.7 مليون على موقع التواصل الاجتماعي، نشر أمس مقالا ينتقد تلك الفكرة.

غريبة عن أدبياته

وكان ترامب عرض لأول مرة هذه الفكرة التي تعتبر غريبة عن أدبياته السياسية وأفكاره وخطاباته، الخميس الماضي، خلال مقابلة مع برنامج All-In podcast الذي استضافه أربعة من "قدامى صانعي التكنولوجيا" في وادي السيليكون.

إذ اقترح خلال حديثه أن يحصل الطلاب الأجانب تلقائيًا بعيد تخرجهم ونيل شهادتهم على البطاقة الخضراء التي تخولهم البقاء والعمل في الولايات المتحدة.

علماً أن المرشح الجمهوري والرئيس السابق كان روج خلال فترة رئاسته لنهج متشدد في سياسة الهجرة، وألمح مرار إلى فرض قيود على منح تأشيرات للمسلمين في بعض البلدان، وبناء جدار حدودي بين بلاده والمكسيك.

وتسمح البطاقة الخضراء، أو بطاقة الإقامة الدائمة، للأفراد بالعيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة.

كما تشكل خطوة مهمة نحو الحصول على الجنسية الأميركية، حيث يمكن لحاملي تلك البطاقة التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، أو بعد ثلاث سنوات إذا كانوا متزوجين من أميركيين.