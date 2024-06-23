بسبب حرب غزة ومعاداة السامية.. بايدن مهدد بخسارة أصوات اليهود

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يتزايد القلق في الأوساط الديمقراطية من تحول الاضطرابات التي اندلعت بسبب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس والحرب الدموية التي شنتها إسرائيل رداً على ذلك، لثقل آخر على إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، مع ظهور علامات تحذير حول دعم الناخبين اليهود للرئيس.

وعلى الرغم من كل الاهتمام حول الكيفية التي عرّضت بها الحرب بين إسرائيل وحماس مكانة بايدن للخطر بين الأميركيين العرب والتقدميين الذين تبنوا قضية الفلسطينيين في الدول الرئيسية، إلا أن الأميركيين اليهود يشكلون ما يكفي من السكان ليكونوا حاسمين في الولايات التي تشهد ساحة معركة شديدة خصوصا ولايات بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا وويسكونسن وأريزونا أيضًا.

وفي حين أن حملة بايدن تستضيف مكالمات Zoom منتظمة بعنوان "نساء يهوديات من أجل جو" إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث اشتكى العديد من القادة اليهود بشكل خاص لشبكة "CNN" من أنهم لم يروا مشاركة مباشرة كافية.

وأخبر العديد من الديمقراطيين والناخبين الديمقراطيين اليهود شبكة "CNN" عن خيبة أملهم وتخلي الحلفاء التقدميين عنهم، وعن شعورهم "بالتشرد السياسي" لأنهم يعتقدون أن بايدن لم يفعل ما يكفي ولأنهم يشعرون بالقلق من أنه لا يستطيع السيطرة على يساره.

وحاولت إدارة بايدن تخفيف حدة التوتر، واستضافت نائبة الرئيس كامالا هاريس عرضًا في البيت الأبيض لفيلم عن استخدام حماس للعنف الجنسي، واليوم، سيكون السيد دوج إيمهوف جزءًا من حفل وضع حجر الأساس لمبنى جديد في كنيس شجرة الحياة في بيتسبرغ، موقع حادث إطلاق النار في جريمة الكراهية عام 2018.

ومع ذلك، فإن المحادثات حول الانجراف المحتمل نحو دونالد ترامب، واضحة في العديد من القادة الديمقراطيين اليهود المنتخبين الذين انحنوا عندما طلبت منهم شبكة "سي إن إن" مناقشة إحساسهم بالدعم اليهودي لبايدن.

وتتجلى هذه المخاوف أيضًا في الرسالة الإلكترونية التي أرسلها المتبرع الكبير حاييم سابان إلى مستشاري بايدن يشكو فيها من تحول الرئيس بشأن تقييد بعض الذخائر المقدمة إلى إسرائيل.

واندلع التوتر في أواخر الشهر الماضي في مؤتمر صحافي عقد في البيت الأبيض قبل حدث يهودي في روز غاردن في البيت الأبيض للاحتفال بشهر التراث اليهودي الأميركي، حيث تحدث وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ومستشارة السياسة الداخلية نيرا تاندن عن مكافحة معاداة السامية.

ومن بين الأسئلة سأل رجل يهودي نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، لماذا تمت إزالة جميع الإشارات إلى معاداة السامية من خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس في مارس/آذار، مما أدى إلى انتشار شائعة لا أساس لها من الصحة تم تداولها منذ أشهر؟

ولكن حتى الآن لدى الرئيس بعض أصوات الدعم اليهودية الرئيسية في أماكن مهمة.

وقال حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، وهو يهودي، وهو أول حاكم أميركي على الإطلاق والذي يقود ولاية رئيسية تمثل ساحة معركة، إنه يشعر بالقلق بشأن عدة أشياء: تزايد معاداة السامية وقبولها على ما يبدو، ما تفعله الحكومة الإسرائيلية الحالية والخلط بين معاداة السامية وانتقاد الحكومة الإسرائيلية، لكن ما لا يقلقه هو تخلي الكثير من اليهود عن بايدن.

وقال: إنهم ينظرون إلى الأمر بشكل أقل من خلال منظور سياسي وأكثر من وجهة نظر البقاء والقدرة على العيش بحرية وكرامة في مجتمعاتهم" لكنه يعتقد أن ترامب سوف ينتزع حقوق الأقليات، بما في ذلك اليهود الأميركيون، إذا تم منحه سلطة الرئاسة مرة أخرى.