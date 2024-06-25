غالانت يؤكد من واشنطن.. "علاقتنا بأميركا الأكثر أهمية لمستقبلنا"

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وعد وزير الدفاع الإسرائيلي، الاثنين، خلال زيارته لواشنطن بالعمل على إعادة الرهائن المحتجزين في غزة، وحث على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في ظل توتر العلاقات.

والتقى وزير الدفاع يوآف غالانت، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز، المسؤول الأميركي الرئيسي في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن.

وقال غالانت قبل أن يبدأ اجتماعاته: "أود أن أؤكد أن التزام إسرائيل الأساسي هو إعادة الرهائن، دون استثناء، إلى عائلاتهم ومنازلهم". وأضاف "سنواصل بذل كل جهد ممكن لإعادتهم".

وأجرى غالانت محادثات مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن في لقاء دام نحو ساعتين. وخلال الاجتماع، شدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان.

ولم يدل غالانت بتعليقات لدى مغادرته الاجتماع مع بلينكن، حيث أطلق عشرات المتظاهرين أمام وزارة الخارجية هتافات وصفوه فيها بأنه "مجرم حرب".

وعرض الرئيس جو بايدن في 31 أيار/مايو خطة لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جزء من الرهائن، قبل المحادثات بشأن إنهاء الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ورداً على المقترح، حددت حركة حماس مطالبها. وتقول واشنطن إنها تعمل على ردم الفجوات بين الطرفين.

وتسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحلقة جديدة من التوتر في الأيام الأخيرة مع إدارة بايدن التي اتهمها بتأخير تسليم شحنات الأسلحة والذخيرة.

واتخذ غالانت مسارا مختلفا قائلا إن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة والذي تقوده واشنطن منذ سنوات عديدة، مهم للغاية".

وقال إنه إلى جانب الجيش الإسرائيلي، فإن "علاقاتنا مع الولايات المتحدة هي العنصر الأكثر أهمية لمستقبلنا من منظور أمني".

أما بايدن، الذي واجه انتقادات من جزء من قاعدته الانتخابية بسبب دعمه لإسرائيل، فقد أوقف شحنة تضمنت قنابل ثقيلة تزن 2000 رطل (أكثر من 900 كلغ).

وقال نتنياهو الذي تربطه علاقات وثيقة بخصوم بايدن في الحزب الجمهوري، في اجتماع لمجلس الوزراء، الأحد، إن هناك "انخفاضا كبيرا في إمدادات" الأسلحة الأميركية منذ نحو أربعة أشهر.

وردا على سؤال حول التعليق الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر "لا أفهم ما يعنيه هذا التعليق على الإطلاق".

وأضاف ميلر في تصريح لصحافيين "لقد أوقفنا مؤقتا شحنة واحدة من الذخيرة الثقيلة. هذه الشحنة لا تزال معلّقة".

وأشار غالانت إلى أنه سيناقش أيضا المرحلة التالية من الحرب بعد أن قال نتنياهو إن المعارك "العنيفة" ضد مقاتلي حركة حماس "على وشك الانتهاء"، ولا سيما في مدينة رفح في جنوب القطاع غير أن الحرب ستتواصل.

وقال ميلر إن الولايات المتحدة ستضغط على إسرائيل للعمل على ترتيبات طويلة الأجل بعد انتهاء القتال.

وأضاف "لا نريد أن نشهد في رفح ما شهدناه في مدينة غزة وما شهدناه في خان يونس، وهو نهاية العمليات القتالية الكبرى ثم بداية إعادة ترسيخ حماس لسيطرتها".