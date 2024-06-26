البيت الأبيض: نعمل على منع التصعيد في لبنان وخاصة حول الخط الأزرق

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مع تصاعد المخاوف من توسع المواجهات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعمل على منع التصعيد في لبنان وخصوصا حول الخط الأزرق.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لمراسلة "العربية/الحدث": "نحاول منع جبهة ثانية في الشمال عبر جهود دبلوماسية مكثفة".

كما قال "حماية الأميركيين في لبنان هي أولوية للرئيس الأميركي جو بايدن"، مضيفاً "سنبقى على اتصال مع الأميركيين المسجلين في السفارة الأميركية في لبنان".

كذلك طالب البيت الأبيض المواطنين الأميركيين بتوخي الحذر في لبنان.

حرب مفتوحة

وكان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، قال أمس، أن "استفزازات" حزب الله اللبناني تهدد بجر إسرائيل ولبنان إلى حرب مفتوحة.

كما قال "مثل هذه الحرب ستكون كارثة على لبنان وستكون مدمرة للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين الأبرياء".

وأضاف "الدبلوماسية هي أفضل وسيلة للحيلولة دون مزيد من التصعيد. لذلك نحن نسعى بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يعيد الهدوء الدائم إلى الحدود الشمالية لإسرائيل ويمكّن المدنيين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

مواجهات واشتباكات وتهديدات

وكانت حدة المواجهات والاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي تصاعدت على جانبي الحدود بين البلدين منذ اغتيال إسرائيل للقيادي في الحزب طالب عبد الله قبل نحو أسبوعين.

كما ارتفعت أيضا حدة التهديدات بين الطرفين، إذ هدد زعيم الحزب، حسن نصرالله، في خطاب متلفز، الأربعاء الماضي، بضرب كافة المناطق الإسرائيلية في حال توسعت الحرب، بل طالت تهديداته قبرص أيضاً التي اتهمها باستضافة مناورات مع القوات الإسرائيلية.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أنه أقر خططاً لهجوم أوسع في لبنان.

كذلك كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل يومين، أن المعارك في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ستنتهي قريباً، ليتم التركيز على الجبهة الشمالية، في إشارة إلى الحدود مع لبنان.