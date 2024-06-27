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ترامب وبايدن (تعبيرية- العربية.نت)
ترامب وبايدن (تعبيرية - العربية.نت)
الانتخابات الأميركية

ترامب يتقدم على بايدن والناخبون يثقون فيه لحماية الديمقراطية.. استطلاع يكشف

%38 من "أصحاب القرار" قالوا إن ترامب سيقوم بعمل أفضل في التعامل مع تهديدات الديمقراطية للولايات المتحدة، بينما قال 29% بايدن، و23% لم يختاروا أياً منهما

واشنطن- بندر الدوشي
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أظهر استطلاع رأي جديد صدر، أمس الأربعاء، أن الناخبين في الولايات الرئيسية الذين من المرجح أن يقرروا مصير الانتخابات الأميركية يثقون بالرئيس السابق ترامب أكثر من الرئيس بايدن للتعامل مع التهديدات التي تواجه الديمقراطية.

وأظهر الاستطلاع أيضا تقدم دونالد ترامب في خمس من الولايات السبع التي من المرجح أن تحدد نتيجة الانتخابات وهي ميتشغان ونورث كارولينا ونيفادا وأريزونا وجورجيا، وأظهر الاستطلاع تقدم بايدن في ويسكونسن بنقطة واحدة، وتعادل المرشحين في بنسلفانيا.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" دراسة للناخبين في ست ولايات متأرجحة، وحدد الاستطلاع مجموعة فرعية من المشاركين الذين تم تصنيفهم على أنهم "متخذو القرار".

ووجدت الدراسة أن 38% من "أصحاب القرار" قالوا إن ترامب سيقوم بعمل أفضل في التعامل مع تهديدات الديمقراطية للولايات المتحدة، بينما قال 29% بايدن، و23% لم يختاروا أيا منهما.

وقال ما يقرب من 60% من المجموعة أيضًا إنهم غير راضين على الإطلاق عن كيفية عمل الديمقراطية في الولايات المتحدة.

"أصحاب القرار"

وشمل الاستطلاع أولئك الذين يطلق عليهم اسم "أصحاب القرار" المشاركين الذين صوتوا في انتخابات 2016 أو 2020، والذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، وتم تسجيلهم للتصويت منذ عام 2022، ولم يقرروا بعد، أو أي شخص قام بتغيير الحزب الذي يدعمه بين عامي 2016 و2020.

ومن بين جميع الناخبين في الولاية المتأرجحة، قال 44% إنهم يثقون أكثر في مرشح الحزب الجمهوري المفترض لحماية الديمقراطية، بينما قال 33% إنهم يثقون في المرشح الحالي.

وقال حوالي 16% إنهم لا يثقون بأي منهما، وقال 7% إنهم يثقون بكليهما بالتساوي، بحسب الاستطلاع.

وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع "أصحاب القرار" إنهم يعتقدون أن ترامب لن يقبل نتائج الانتخابات إذا خسر في نوفمبر، بينما قال 33% الشيء نفسه عن بايدن. وقال ما يقرب من نصف المجموعة الفرعية إن ترامب سيحاول أن يكون ديكتاتورًا إذا فاز، وقال 15% فقط إن بايدن سيفعل ذلك.

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ويأتي الاستطلاع الأخير قبل المناظرة الرئاسية الأولى لعام 2024، حيث سيتواجه ترامب وبايدن للمرة الأولى منذ عام 2020، ويستعد الاثنان لانتخابات العودة في نوفمبر.

وستعقد المناظرة، التي تستضيفها شبكة CNN ويديرها جيك تابر ودانا باش، اليوم الخميس الساعة 9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويُظهر متوسط الاستطلاع الوطني لـ Hill/Decision Desk أن ترامب يتقدم بنسبة 45% من الدعم مقابل 43.8% لبايدن.

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