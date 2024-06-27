مناكفات أخيرة قبيل المناظرة.. فيديو لترامب وبايدن على سلم الطائرة

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قبيل ساعات من انطلاق المناظرة التاريخية المرتقبة بين مرشحي الرئاسة الأميركية، الرئيس الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، لا تزال المناكفات التنافسية مستمرة.

ومن شأن المناظرة الأولى، التي ستجري ليل الخميس، أن تشكل نقطة الذروة للحملتين الانتخابيتين اللتين صعدتا الهجمات الشخصية مؤخرا بشكل متزايد.

وضمن سلسلة الفيديوهات التي ينشرها الرئيس السابق على حساباته في مواقع التواصل، والتي يخصصها للسخرية من غريمه ومنافسه في سباق البيت الأبيض، نشر ترامب فيديو يظهره وهو يصعد سلم الطائرة الرئاسية بخفة وثبات، فيما يظهر الرئيس بايدن وهو يتعثر ويسقط على سلم الطائرة الرئاسية أثناء الصعود.

ويتحضّر كل من ترامب وبايدن لأبرز محطات الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى الآن، حيث يتواجهان في مناظرة رئاسية أولى من بين اثنتين مقررتين على درجة من الخطورة لكليهما، بحيث يمكن أن تقلبا السباق إلى البيت الأبيض رأسا على عقب، وذلك في إطار سعيهما للظفر بالبيت الأبيض لفترة حكم ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل.

وسيكون عمر بايدن البالغ 81 عاما والمخاوف بشأن كفاءته الذهنية مصدر قلقه الأكبر، خصوصا أنه يُتوقع أن يذكر الناخبون مسألة عمره أكثر من ترامب الذي يصغره بثلاث سنوات فقط. وظهر المرشحان مرارا في مناسبات عامة وقد خانتهما الذاكرة وتعثر كلاهما في الكلام، فيما تعثر بايدن وسقط أرضاً في مناسبتين على الأقل.

وتستضيف شبكة "سي إن إن" CNN المناظرة التي تستغرق 90 دقيقة في مدينة أتلانتا الجنوبية.

وستكون المناظرة دون جمهور وفواصل إعلانية. كما سيتم إغلاق ميكروفون المرشح عندما يتحدث منافسه، ولن يُسمح لهما بإحضار أنصارهما داخل استوديوهات تصوير المناظرة في مقر شبكة "سي إن إن" CNN بولاية جورجيا.