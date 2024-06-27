مواجهة تاريخية بين بايدن وترامب.. من سيدير المناظرة المرتقبة؟

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يتحضّر جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب خلال ساعات لأبرز محطات الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى الآن، حيث يتواجهان في مناظرة رئاسية أولى من بين اثنتين مقررتين على درجة من الخطورة لكليهما، في إطار سعيهما للظفر بالبيت الأبيض لفترة حكم ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل.

يذكر أن المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن في 2020 جذبت أكثر من 73 مليون مشاهد على الأقل، وفقا لبيانات شركة "نيلسن" المتخصصة بأبحاث وسائل الإعلام، وهي تعتبر ثالث أكبر مناظرة اجتذبت الجماهير، إذا تعتبر المناظرة بين المرشحين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في 2016 الأعلى تاريخيا بـ84 مليون مشاهد، ومناظرة جيمي كارتر ورونالد ريغان في 1980 بـ81 مليون مشاهد.

اللقاء التاريخي المرتقب سيديره كل من جاك تابر ودانا باش من شبكة "سي إن إن" CNN. وسبق لتابر أن أدار مناظرات عدة للحزب الجمهوري، كما أدارت باش مناظرات ديمقراطية.

من هو جاك تابر؟

هو صحافي ومؤلف ورسام كاريكاتير، ومذيع رئيسي بشبكة "سي إن إن" CNN في واشنطن. حاصل على جوائز "إيمي" للأخبار والأفلام الوثائقية، وكان كبير مراسلي البيت الأبيض لشبكة ABC News.

وقد ساهم في تغطية حفل تنصيب الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وفي عام 2015، أدار مناظرة تمهيدية للحزب الجمهوري حصلت على 23 مليون مشاهدة.

كما أدار في عام 2016 المناظرة الرئاسية للحزب الجمهوري.

من هي دانا باش؟

هي كبيرة مراسلي شبكة "سي إن إن" CNN، وهي حاصلة على بكالوريوس الاتصالات السياسية من "جامعة جورج واشنطن".

باش حاصلة على الدكتوراه الفخرية في الآداب من "جامعة فرانكلين بيرس"، وقد انضمت إلى شبكة "سي إن إن" CNN كمنتج لبرامج عطلة نهاية الأسبوع.

ساهمت في إنتاج برامج في تغطية مجلس الشيوخ، كما كانت كبيرة مراسلي الكونغرس لشبكة "سي إن إن" CNN.

وفي عام 2019 استضافت باش المناظرة التمهيدية الديمقراطية، كما شاركت في عام 2024 في إدارة مناظرة تمهيدية للحزب الجمهوري بين نيكي هايلي ورون ديسانتيس.