ابنة شقيق ترامب في أتلانتا لمتابعة المناظرة.. دعما لبايدن

دقيقتان للقراءة

ستنضم ماري ترامب، ابنة أخت الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى حملة الرئيس جو بايدن في غرفة الحوار في أتلانتا للدفاع عن بايدن بعد المناظرة الرئاسية على قناة "سي إن إن".

وقال أحد مسؤولي الحملة إن ابنة أخت ترامب ستنضم إلى غرفة الحوار لأنه "فيما يتعلق بموضوع الشخصية، قلة من الناس يمكنهم التحدث إلى دونالد ترامب أفضل من عائلته".

"أنا في أتلانتا الليلة لتذكير الجميع من هو دونالد كشخص وكيف سيحكم كرئيس لأن المخاطر كبيرة جدًا بحيث لا يمكننا أن نخطئ في هذا الأمر: لا يمكننا السماح لدونالد ترامب بالاقتراب من أي مكان من أدوات السلطة"، قالت ماري ترامب في بيان: "القوة مرة أخرى".

وتابعت: "إذا حدث الأسوأ وعاد دونالد إلى البيت الأبيض، فلن يكون أي منا ممن انتقدوه في مأمن لأن الانتقام والانتقام هما ما يتاجر به.. وأنا هنا الليلة لأن الرئيس بايدن وحده هو القادر على إيقاف دونالد وإنقاذ بلادنا".





تعد ماري ترامب منتقدة صريحة لعمها منذ فترة طويلة وأصدرت كتابًا في عام 2020 بعنوان "الكثير جدًا ولا يكفي أبدًا: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في العالم".

وقالت في بيانها يوم الخميس إنه "لا يمكن الثقة في دونالد ويجب أن ندرك أن إدارته الأخيرة كانت مجرد تمهيد لما هو أسوأ بكثير في المستقبل"، ووصفت السادس من كانون الثاني (يناير) 2021 بأنه "بروفة لرجل" لن يوقفه شيء عن الصعود مرة أخرى إلى أعلى منصب في هذا البلد.

"إنه في حاجة ماسة إلى السلطة وأظهر أنه غير جدير باستخدامها ومهووس باستعادتها لمصلحته الخاصة فقط". وأضافت: "يجب إيقافه".

وستنضم أصوات أخرى إلى فريق بايدن في غرفة الحوار، بما في ذلك حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم (ديمقراطي)، الذي كان مدافعًا قويًا عن محاولة إعادة انتخاب بايدن، حتى وسط تكهنات بأنه قد يتولى منصب الرئيس إذا انسحب من الانتخابات.

سيكون هناك العديد من مسؤولي حملة بايدن في غرفة العرض، بالإضافة إلى مجموعة من منشئي المحتوى والمؤثرين الذين يروجون لأداء الرئيس في المناظرة الرئاسية.