الديمقراطيون قلقون من أداء بايدن بالمناظرة.. ورئيس "النواب": ترامب هو الفائز

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عقب انتهاء المناظرة التاريخية بين المرشحيّن الرئاسيين جو بايدن ودونالد ترامب، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الجمعة، أن "مناظرة اليوم أثبتت أهمية انتخاب دونالد ترامب"، مشيراً إلى أن الرئيس السابق هو الفائز في المناظرة التاريخية أمام الرئيس جو بايدن.

وقبلها، أعلن مديرا حملة ترامب سوزي ويلز وكريس لاسيفيتا النصر، قبل أن يقدم الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس جو بايدن كلمتهما الختامية في المناظرة الرئاسية لشبكة "سي إن إن" CNN، وقالا إن الرئيس جو بايدن "أظهر بالضبط لماذا يستحق أن يُطرد".

وقال ويلز ولاسيفيتا في بيان صحافي: "قدم الرئيس ترامب الليلة أعظم أداء في المناظرة وانتصارًا في التاريخ أمام أكبر جمهور من الناخبين في التاريخ".

وقالا إن "جو بايدن أظهر من ناحية أخرى بالضبط لماذا يستحق الطرد. فعلى الرغم من قضاء إجازة لمدة أسبوع في كامب ديفيد للتحضير للمناظرة، لم يتمكن بايدن من الدفاع عن سجله الكارثي في الاقتصاد والحدود.

كان أنصار الرئيس الأميركي جو بايدن يأملون أن تؤدي المناظرة التي جرت مساء الخميس بتوقيت الولايات المتحدة، إلى تبديد المخاوف من أن عمر الرجل البالغ 81 عاما لا يسمح له بشغل المنصب لولاية أخرى، لكن صوته الأجش وأداءه المتردد في بعض الأحيان ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب قادا للعكس.

وثارت مخاوف بشأن عمر كل من بايدن وترامب (78 عاما) ولياقتهما البدنية قبل الانتخابات، إلا أن الأمر ينصب بصورة أكبر على بايدن.

وبصوت أجش بسبب إصابته بنزلة برد، بدا بايدن سريعا في حديثه عن بعض النقاط خلال المناظرة وتعثر في بعض الإجابات فيما بدا أقل ثقة في البعض الآخر.

وفي منتصف المناظرة تقريبا، وصفها خبير استراتيجي ديمقراطي عمل في حملة بايدن عام 2020 بأنها "كارثة".

وأطلق ترامب العنان لوابل من الانتقادات بما في ذلك تكرار معلومات مغلوطة على غرار أن المهاجرين يشنون موجة جرائم وأن الديمقراطيين يدعمون قتل الأطفال.

موفدة العربية إلى #جورجيا ناديا البلبيسي: الحزب الديمقراطي في ورطة.. هناك ضغط من قادة الحزب على الرئيس بايدن للتنحي#العربية #المناظرة_الرئاسية #انتخابات_الرئاسة_الأميركية pic.twitter.com/RmACA5mJxN — العربية (@AlArabiya) June 28, 2024

وفي وقت مبكر من المناظرة، توقف بايدن بينما كان يوضح نقطة ما حول الرعاية الطبية والإصلاح الضريبي وبدا أن تسلسل أفكاره قد انقطع.

وهاجم ترامب بايدن بسبب حديثه غير المترابط، وقال في مرحلة ما "أنا حقا لا أعرف ما الذي قاله في نهاية تلك الجملة. ولا أعتقد أنه يعرف ما الذي قاله".

وقبل المناظرة، كرس بايدن كل وقته لما يقرب من أسبوع في "معسكر للمناظرة" مع كبار المستشارين في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، في مؤشر على مدى الأهمية التي توليها حملته للمناظرة. إلا أن النقاد رأوا أن ذلك لم ينعكس على الأداء.

وكتب الجمهوري جو والش على "إكس": "ترامب هو ترامب، كل كلمة تخرج من فمه هي هراء. لكن بايدن يبدو عجوزا وضائعا. وهذا سيكون مهماً أكثر من أي شيء آخر. حتى الآن، هذا قطعا كابوس لبايدن".