بايدن يشن هجوماً عنيفاً على ترامب: أنت المغفل.. أنت الخاسر

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وجه الرئيس الأميركي جو بايدن ضربات لدونالد ترامب بوصفه مجرمًا مدانًا، وانتقده بشدة بسبب مشاكله القانونية. رد ترامب بإثارة موضوع ابن بايدن، هانتر، واصفًا إياه بالمجرم.

ثم تصاعدت الأمور إلى الأسوأ، حيث تناول بايدن موضوع العلاقة المزعومة لترامب مع ستورمي دانيلز، متهمًا إياه بإقامة علاقة مع نجمة أفلام إباحية بينما كانت زوجته حاملاً.

وقال إن ترامب يملك أخلاق قطط الشوارع

وقال الرئيس جو بايدن خلال المناظرة، مخاطبًا دونالد ترامب: "أنا الآن أنظر إلى شخص مدان"، مشيرًا إلى التهم والإدانات التي يواجهها ترامب.

بايدن يدافع بحماس عن سجل إدارته بشأن المحاربين القدامى.

ودافع بايدن بحماس عن سجل إدارته فيما يتعلق بالمحاربين القدامى، قائلاً إنهم يفعلون "أكثر من أي وقت مضى في تاريخنا" من أجل المحاربين القدامى.

قال بايدن موجهًا حديثه لترامب: "أنت المغفل. أنت الخاسر." وهو اقتباس يعكس نوع اللغة المحملة بالإهانات التي تنتقد حملة بايدن ترامب لاستخدامها.

وأضاف بايدن: "توفي عدد أكبر من الأشخاص في عهده - رغم أننا قد أصلحنا الوضع إلى حد كبير - توفي عدد أكبر من الأشخاص في عهده مقارنةً بعهدنا، وكنا في وسط الأزمة."