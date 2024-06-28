بايدن يشن هجوماً عنيفاً على ترامب: أنت المغفل.. أنت الخاسر
قال إن ترامب يملك أخلاق قطط الشوارع
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وجه الرئيس الأميركي جو بايدن ضربات لدونالد ترامب بوصفه مجرمًا مدانًا، وانتقده بشدة بسبب مشاكله القانونية. رد ترامب بإثارة موضوع ابن بايدن، هانتر، واصفًا إياه بالمجرم.
ثم تصاعدت الأمور إلى الأسوأ، حيث تناول بايدن موضوع العلاقة المزعومة لترامب مع ستورمي دانيلز، متهمًا إياه بإقامة علاقة مع نجمة أفلام إباحية بينما كانت زوجته حاملاً.
#ترمب: الانسحاب الفوضوي من #أفغانستان تسبب في خسارتنا 13 جنديا.. ولو كنت موجودا في الرئاسة لما تجرأ #بوتين على غزو #أوكرانيا#العربية#المناظرة_الرئاسية#انتخابات_الرئاسة_الأميركية pic.twitter.com/R1h9ApjSW6— العربية (@AlArabiya) June 28, 2024
وقال إن ترامب يملك أخلاق قطط الشوارع
وقال الرئيس جو بايدن خلال المناظرة، مخاطبًا دونالد ترامب: "أنا الآن أنظر إلى شخص مدان"، مشيرًا إلى التهم والإدانات التي يواجهها ترامب.
بايدن يدافع بحماس عن سجل إدارته بشأن المحاربين القدامى.
ودافع بايدن بحماس عن سجل إدارته فيما يتعلق بالمحاربين القدامى، قائلاً إنهم يفعلون "أكثر من أي وقت مضى في تاريخنا" من أجل المحاربين القدامى.
#بايدن ينفعل على #ترمب عند الحديث عن ابنه أثناء المناظرة : "ابني لم يكن فاشلاً لم يكن أحمقا.. أنت الأحمق أنت الفاشل"#المناظرة_الرئاسية#انتخابات_الرئاسة_الأميركية#العربية pic.twitter.com/MXnSfkYEg3— العربية (@AlArabiya) June 28, 2024
قال بايدن موجهًا حديثه لترامب: "أنت المغفل. أنت الخاسر." وهو اقتباس يعكس نوع اللغة المحملة بالإهانات التي تنتقد حملة بايدن ترامب لاستخدامها.
وأضاف بايدن: "توفي عدد أكبر من الأشخاص في عهده - رغم أننا قد أصلحنا الوضع إلى حد كبير - توفي عدد أكبر من الأشخاص في عهده مقارنةً بعهدنا، وكنا في وسط الأزمة."
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