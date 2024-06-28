اتهامات متبادلة بين ترامب وبايدن بملف الاقتصاد.. وكل يشيد بإنجازاته

دقيقتان للقراءة

انطلقت المناظرة التاريخية بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة يشاهدها الملايين، في أول مواجهة مباشرة بينهما قد تكون حاسمة في السباق المحتدم إلى البيت الأبيض.

عند دخولهما لم يتصافح الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب عندما دخلا مرحلة المناظرة. والتقى المرشحان آخر مرة في مناظرة في عام 2020، حيث لم يتصافحا أيضًا بسبب بروتوكولات كوفيد-19.

قبل المناظرة، قال اثنان من مساعدي بايدن إنهما يتوقعان أن يمد بايدن يده "على الأرجح"، حيث قال أحدهما: "لم يكن مضطرًا إلى ذلك في عام 2020، فلماذا يغير ذلك الآن؟".

بدأت المناظرة بالسؤال حول موضوع الاقتصاد الذي ينتظره ملايين الأميركيين.

أخبر الرئيس جو بايدن الناخبين أن الاقتصاد مزدهر ولم يكن أداؤه أفضل من أي وقت مضى – على الرغم من أنه، كما يقول كثيرون، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به.

ولكن من وجهة نظر الرئيس السابق دونالد ترامب، فإن "الاقتصاد ينهار" ويعيش في حالة من الفوضى التامة، كما قال في تجمع انتخابي عقد مؤخرا في ولاية ويسكونسن

وبالسؤل الموجه لكل منهما حول الموضوع، أشاد بايدن بحسن الاقتصاد في عهده، مشيرا إلى أنه حقق بالوظائف. وقال: استلمت اقتصادا منهارا وترمب أداره بشكل سيئ جدا.. وأعمل جاهدا على مواجهة مشاكل الاقتصاد.. الجشع خلال إدارة ترامب أدى لفوضى ومشاكل اقتصادية كبيرة".

أما ترامب فقال: "تركت اقتصادا كان الأفضل في التاريخ رغم جائحة كورونا.. التضخم في الوقت الراهن يقتل الولايات المتحدة.. حققت خلال إدارتي الكثير في مجال الاقتصاد.. الصين تفوقت في عهد بايدن ولم يتحرك.. عملت على خفض الضرائب خلال فترة إدارتي.. إدارة بايدن لا تعرف ماذا تفعل".