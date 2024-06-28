بمناظرة هيمنت عليها شماتة ترامب.. فيديوهات لبايدن يتلعثم وينفعل ببحة في صوته

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هيمن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس بكثير من الثقة على أول مناظرة تلفزيونية في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية بمواجهة الرئيس الحالي جو بايدن الذي تعثر في الكلام ولو كان هجوميا في المضمون، حيث علقت إدارة حملة ترامب متهكمة على منصة إكس: "يبدو أن الأدوية لم تفلح في منعه من التلعثم" .

Needless to say, the drugs didn't work. pic.twitter.com/3lYHnU476w — Trump War Room (@TrumpWarRoom) June 28, 2024

وبعدما طالب هو نفسه بهذه المواجهة مع سلفه الجمهوري في مثل هذا الوقت المبكر من الحملة، ضيّع الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما فرصة أساسية لطمأنة ملايين الأميركيين الذين تابعوا المناظرة عبر التلفزيون بشأن حالته الصحية والذهنية.

وبدا بايدن أكثر من مرة متلعثما ومرتبكا في الكلام.

أما ترامب البالغ 78 عاما والذي أدين جنائيا في نهاية مايو، ففرض أسلوبه ونبرته مضاعفا المبالغات والأكاذيب، لا سيما بشأن الهجرة، بدون أي تدخل من صحافيّي شبكة سي إن إن اللذين كانا يشرفان على الحدث.

وفي موقف ملفت، لم يتعهد الرئيس السابق الذي لم يعترف يوما بهزيمته أمام بايدن في انتخابات 2020، باحترام نتيجة الاستحقاق المقبل في الخامس من نوفمبر.

كما نفى مرة جديدة أي مسؤولية له في الهجوم الذي شنه أنصاره على الكونغرس في واشنطن في 6 يناير 2021.

وفي المسائل الدولية، اتهم ترامب خصمه بعدم مساعدة إسرائيل على "إنجاز المهمة" في قطاع غزة حيث تخوض منذ أكثر من ثمانية أشهر حربا مدمرة مع حماس إثر شن الحركة هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وفي وقت يواجه بايدن انتقادات من قسم من قاعدته الديموقراطية يأخذ عليه دعمه لإسرائيل، قال ترامب "هو لا يريد القيام بذلك. أصبح أشبه بفلسطيني، لكنهم لا يحبونه لأنه فلسطيني سيئ جدا، فلسطيني ضعيف".

"كارثة بلا شك"

وتناول الخصمان مطولا مسائل جوهرية مثل التضخم والهجرة ودعم أوكرانيا.

وشن بايدن بصوت أجشّ، أوضح فريقه أنه ناجم عن إصابته بنزلة برد، هجوما على ترامب حول موضوع حساس بالنسبة لمنافسه، آخذا عليه عمله "الفظيع" ضد الحق في الإجهاض.

كما اتهم ترامب بـ"الكذب" بتأكيده أن الهجرة غير القانونية تتسبب بارتفاع نسبة الجرائم.

لكن الحقيقة أنه منذ أن دخلت حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية عهد التلفزيون قبل ستين عاما مع المناظرة بين جون كينيدي وريتشارد نيكسون، بات الشكل بأهمية الجوهر.

وبعد إنهاء المناظرة، قال بايدن لدى توقفه في مطعم في جورجيا "أعتقد أننا كنّا جيّدين"، مؤكدا أنه "من الصعب المناقشة أمام كاذب".

غير أن استطلاعا للرأي أجرته سي إن إن لدى مشاهدين أظهر أن ثلثي المستطلعين اعتبروا أن ترامب ربح المواجهة.

وفور انتهاء المناظرة، انتشرت في الصحافة ردود الفعل الهلعة والدعوات إلى الانسحاب من ديموقراطيين لم يكشفوا هوياتهم.

وأقرت كايت بيدينغفيلد مديرة العلاقات العامة السابقة لبايدن، بأن "أداء (الرئيس) خلال المناظرة كان مخيبا للأمل حقا، ليس هناك طريقة أخرى لقول ذلك"، في تعليق لشبكة سي إن إن بعد انتهاء المناظرة.

واعتبر الخبير السياسي لاري ساباتو متحدثا لوكالة فرانس برس "كانت هذه كارثة بلا أي شك".

وفي محاولة لمعالجة الأزمة، اعترفت نائبة الرئيس كامالا هاريس بأن بايدن كان "بطيئا في البداية" لكنه برأيها "أنهاها بقوة".

صعوبة في الكلام وبحة لافتة في صوت #بايدن خلال المناظرة.. مسؤول في حملة المرشح الديمقراطي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للرئيس #العربية#المناظرة_الرئاسية#انتخابات_الرئاسة_الأميركية pic.twitter.com/meaeypm488 — العربية (@AlArabiya) June 28, 2024

منعطف في الحملة

وذهبت الجمهورية نيكي هايلي التي نافست ترامب في الانتخابات التمهيدية والتي يسعى الطرفان لاستمالة ناخبيها، إلى حد الإشارة إلى أن بايدن لن يكون "مرشح الديموقراطيين في الانتخابات"، وحضت معسكره على "لزوم الحذر".

غير أن سيناريو اختيار مرشح آخر يبقى في الواقع مستبعدا تماما ومن المتوقع ما لم تحصل مفاجأة كبرى أن يعين الحزب الديموقراطي رسميا بايدن مرشحا له للرئاسة عند عقد مؤتمره في شيكاغو في منتصف أغسطس.

ولا شكّ أن أداء بايدن الرديء سيشكل منعطفا في حملة شهدت حتى الآن منافسة شديدة بين المرشحين ولا سيما في الولايات التي يمكن أن ترجح كفة الانتخابات.

غير أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت المناظرة ستحدث تغييرا جذريا في بلد يشهد استقطابا سياسيا عميقا.

ويبقى الرهان هائلا في ظل التقارب في التأييد للمعسكرين. فإن نجح أي من المرشحين في اجتذاب بعض الناخبين المستقلين، فهذا قد يكفي لإعطائه الأفضلية على خصمه في نوفمبر.

لكن ثمة عامل مجهول النتيجة قد يؤثر على مجرى الانتخابات، وهو المتاعب القضائية التي يواجهها ترامب.

وفي هذا السياق، يصدر القضاء بعد أسبوعين عقوبته على الرئيس السابق بعد إدانته بتزوير مستندات محاسبية لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت نجمة أفلام إباحية سابقة أقام معها علاقة جنسية تفاديا لفضيحة قبل انتخابات 2016.

ويواجه الرئيس السابق نظريا عقوبة بالسجن في هذه القضية، ولو أن هذا يبدو مستبعدا.

كما ستبت المحكمة العليا التي عين رجل الأعمال السابق عددا من قضاتها، قريبا في ما إذا كان يتمتع بحصانة جنائية تلغي الملاحقات بحقه بشأن محاولاته لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 بصورة مخالفة للقانون، وهي مسألة قد تُحسم اعتبارا من الجمعة.