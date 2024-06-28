ترامب يرفض الاعتراف غير المشروط بنتائج الانتخابات الرئاسية 2024
الرئيس السابق خلال المناظرة: أي عنف سياسي خلال الانتخابات الرئاسية سيكون "غير مقبول إطلاقا"
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
رفض دونالد ترامب، فجر الجمعة (مساء الخميس بالتوقيت المحلي الأميركي)، أن يلتزم بالاعتراف غير المشروط بنتيجة الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة التي ستُجرى نوفمبر، وذلك خلال المناظرة التاريخية التي جمعت ترامب بمنافسه اللدود الرئيس جو بايدن.
وردا على سؤال عمّا إذا كان سيعترف بنتيجة الانتخابات التي سيتواجه فيها مع خصمه الديمقراطي جو بايدن، راوغ ترامب مُجيبا "إذا كانت الانتخابات نزيهة ومنصفة، بالتأكيد".
وأعلن الرئيس ترامب الذي يُصرّ على القول لمؤيّديه إنّ انتخابات 2020 قد سُرقت منه، خلال مناظرته الأولى مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، إنّ العنف السياسي "غير مقبول"، وذلك قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسيّة.
وردا على سؤال صحافيّة في شبكة "سي إن إن" حول ما إذا كان بإمكانه القول إنّ العنف السياسي "بأيّ شكل من الأشكال" غير مقبول، أجاب المرشّح الجمهوري "حسنا، لا ينبغي أن أقول ذلك، لكنني بالطبع أؤمن به، إنه غير مقبول على الإطلاق".
استطلاع لـ "سي إن إن": نحو 67% من متابعي المناظرة يرون أن ترمب هو الفائز#العربية #المناظرة_الرئاسية#انتخابات_الرئاسة_الأميركية pic.twitter.com/XVh4EA7O5A— العربية (@AlArabiya) June 28, 2024
وتبادل الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب الهجمات بشأن قضايا مثل الإجهاض وطريقة إدارة الاقتصاد والحرب في أوكرانيا وغزة في مناظرتهما الأولى، والتي أتاحت للناخبين فرصة نادرة لرؤية المرشحين الأكبر سنا لانتخابات رئاسية أميركية جنبا إلى جنب.
#بايدن ينفعل على #ترمب عند الحديث عن ابنه أثناء المناظرة : "ابني لم يكن فاشلاً لم يكن أحمقا.. أنت الأحمق أنت الفاشل"#المناظرة_الرئاسية#انتخابات_الرئاسة_الأميركية#العربية pic.twitter.com/MXnSfkYEg3— العربية (@AlArabiya) June 28, 2024
وبحسب المعلومات الأولية، فقد تحدث الرئيس السابق ترامب لمدة 40 دقيقة خلال المناظرة، فيما تحدث الرئيس بايدن لـ35 دقيقة فقط.
وتحدّى الرئيس الأميركي السابق الجمهوري ترامب خلفه جو بايدن، داعيا إيّاه إلى الخضوع لاختبار إدراكي، قائلا إنّه لا يعتقد أنّ منافسه الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض لعام 2024 قادر على اجتياز اختبار كهذا.
وبحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" CNN عن مسؤول ديمقراطي، فإن أداء الرئيس بايدن لم يكن جيداً، مشيرة إلى أن هناك قلقا في أوساط الديمقراطيين بعد أداء الرئيس خلال المناظرة التاريخية. كما نقلت الشبكة عن مصادر القول إن إثارة بايدن ملف الحدود خلال رده على سؤال عن الإجهاض كان محرجا.
-
تعرّف على المرأة الأخطر في العالم.. 5 ملايين دولار لمن يصل إليها
الملكة المشفرة المفقودة"متورطة في عمليات احتيال عملاقة على حاملي العملات الرقمية ...
الأخيرة
-
يمنع تساقط الشعر ويعيد نموه.. علاج واعد للثعلبة البقعية
ساعد استخدام لاصقات الإبر الدقيقة غير المؤلمة المحملة بدواء منظم للمناعة في إعادة ...
صحة
-
هاريس تدافع عن أداء بايدن بالمناظرة.. ونقاشات ديمقراطية حول إمكانية تنحيه
استطلاع لـ"سي إن إن" CNN يظهر أن نحو 67% من متابعي المناظرة يرون أن ترامب هو ...
أميركا