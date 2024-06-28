مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم نقلا عن سي إن إن
الانتخابات الأميركية

حاكم كاليفورنيا للعربية: هدف ترامب هو السلطة والعودة للثأر والانتقام

قال إن الناخبين غير الراضين عن اختيار ترامب وبايدن يجب أن يركزوا على الأفكار وليس العمر

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم – الذي اشتبه الكثيرون في أنه "سيقفز" إلى السباق الرئاسي الديمقراطي العام الماضي – إن الناخبين غير الراضين عن اختيار دونالد ترامب وجو بايدن يجب أن يركزوا على الأفكار وليس العمر.

وقال للعربية إن "هدف ترامب هو السلطة والعودة للثأر والانتقام ويهتم بنفسه فقط". وتابع قائلا "ترمب رجل مهزوم ومتناقض".

وقال نيوسوم إن الناخبين الشباب يريدون مرشحًا يحارب تغير المناخ، ويستثمر في "نمو أخضر منخفض الكربون"، ويحمي الحقوق الإنجابية ويناضل من أجل قوانين الأسلحة المنطقية.

قال نيوسوم: "كل هذه القضايا الأساسية، التي تعتبر عالمية بالنسبة لي، ولكن من الجدير بالذكر أن الشباب متحمسون لها، ولا يتحدث بايدن عن تلك القضايا فحسب، بل لقد قدمها بشأن هذه القضايا".

ابنة شقيق ترامب في أتلانتا لمتابعة المناظرة.. دعما لبايدن أميركا الانتخابات الأميركية ابنة شقيق ترامب في أتلانتا لمتابعة المناظرة.. دعما لبايدن


قال نيوسوم: "بالنسبة لي، الأمر يتعلق أكثر بالسياسات والقيم والمثل العليا".

ورفض نيوسوم سؤالا من مراسل آخر حول ما إذا كان مستعدا للمشاركة في السباق الرئاسي إذا خرج بايدن، واصفا ذلك بأنه "تكهنات لا معنى لها".

"هذا هو رئيس الولايات المتحدة الذي يترشح لإعادة انتخابه". قال نيوسوم: "إنه رجلنا وهذا جزء من تكتيك لمواصلة محاولة تعكير المياه. إن الأمر يشبه تمامًا سخافة من سيحصل على حقنة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
المناظرة الرئاسية الأولى بين جو بايدن ودونالد ترمب في ولاية جورجيا المناظرة الرئاسية الأولى بين جو بايدن ودونالد ترمب في ولاية جورجيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط