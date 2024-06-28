مستشار بايدن: الرئيس مستعد للرد على إهانات ترامب المتوقعة ضد شخصه وعائلته

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من الاستعدادات التي جرت على مدار الأسبوع الماضي في كامب ديفيد لمناظرة الليلة، تناول الرئيس جو بايدن ومساعدوه مجموعة كاملة من القضايا السياسية الداخلية والخارجية التي قد يُطلب من بايدن ودونالد ترامب مناقشتها.

لكن بغض النظر عن القضايا السياسية، يستعد فريق بايدن أيضًا للإهانات الشخصية. وتضمنت الاستعدادات للمناظرة إعداد بايدن للرد على سخرية ترامب الموجهة ليس فقط إلى الرئيس نفسه، بل إلى عائلته أيضًا، حسبما قال أحد مستشاري بايدن لشبكة CNN.

وهذا يوفر نافذة أخرى على الاستراتيجية الأوسع للفريق المتمثلة في محاولة الاستعداد لأي شيء وكل شيء قد يلقيه الرئيس السابق الشهير الذي لا يمكن التنبؤ به في طريق بايدن.

لقد استعدوا لنسخ متعددة من الجمهوري: النسخة المنمقة التي ظهرت للمناقشة في عام 2020 وتحدثت عن بايدن ووجهت الإهانات الشخصية، أو النسخة الأكثر هدوءًا التي قد تسعى لإظهار طابع رئاسي أكثر..

إذا ظهرت النسخة الهادئة، يأمل فريق بايدن أن تساعد الهجمات المدروسة والردود المستمرة في استفزازه للعودة إلى سلوكه المتفجر الذي يعتقدون أنه سينفر العديد من الناخبين.

الاستعدادات المكثفة في كامب ديفيد تركت بايدن عرضة للسخرية من ترامب، الذي اتهم بايدن بالبقاء في "كوخ خشبي للدراسة"، لكنه يتطابق مع الجهود التي بذلها الرؤساء السابقون.

جزء من الهدف هو إعادة توجيه الرئيس ليشعر بالوقوف لمدة 90 دقيقة على خشبة المسرح مع منافس، مقيد بقواعد المناظرة التي لا تنطبق عادة على القائد الأعلى.

يتضمن ذلك عدم القدرة على الرجوع إلى بطاقات الملاحظات، التي يعتمد عليها بايدن غالبًا، والتفويض المتفق عليه بكتم صوت الميكروفونات عندما لا يكون وقته للتحدث.