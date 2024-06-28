انطلاق المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب.. من دون مصافحة

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انطلقت المناظرة الرئاسية الأميركية التي وصفت بالتاريخية بين الرئيسين الـخامس والأربعين والسادس والأربعين. ويتوقع أن تكون مصيرية ليس فقط للرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب وإنما للبلاد كافة.

تسعون دقيقة عمر المناظرة أو المواجهة التي تنظمها شبكة "سي إن إن" في أتلانتا.

أما عن سبب وصف المناظرة بالتاريخية فهي لأنها فريدة من نوعها كونها هذه المرة ستكون بين رئيس حالي ورئيس سابق وبالطبع سيدافعان عن سجلاتهما في البيت الأبيض وسيتصادمان في ظل ظروف غير اعتيادية.

ليس هذا فحسب فالمناظرة تعتبر تاريخية نظرا لأنها ستشهد مشاركة أول رئيس سابق مدان جنائيا وهو دونالد ترامب وأيضا مشاركة رئيس حالي لديه ابن مدان وهو هانتر بايدن.

ووجد استطلاع "ليجر" أن 42% من المشاركين يعتقدون أن ترمب سيفوز بالمناظرة، بينما يعتقد 29% فقط أن بايدن، فيما قال 29% الباقون إنهم غير متأكدين.

وكان لدى الجمهوريين ثقة أكبر في مرشحهم، حيث يعتقد 83% من تلك المجموعة أن ترامب سيفوز، بينما يراهن 60% فقط من الناخبين الديمقراطيين على بايدن.

أسئلة قد تطرح على بايدن وترامب خلال المناظرة؟

جل ما يهم الناخب الأميركي هو الوضع الاقتصادي. وقد تحدثت مجلة بوليتكو عن أهم ثلاثة أسئلة.

السؤالُ الأول يجب أن يكونَ لماذا أنت خيارٌ أفضلُ لخلقِ وظائفَ جديدة ستضع المزيدَ من الأموالِ في جيوبِ الأميركيين؟ ما هي الاختلافاتُ الرئيسية بينكما أي ترامب وبادين.

تجدر الإشارةُ إلى أن هذا السؤالَ كان عنواناً لمقالٍ كتبته وزيرةُ الخارجيةِ الأميركيةِ السابقة هيلاري كلينتون عام 2016.

السؤالُ الثاني.. هل هناك أيُّ سلبياتٍ للتعرفاتِ الجمركية؟ لأن ترامب كان ألغى خلال ولايتِه التعرفاتِ الجمركية لتشجيع ِ الصناعةِ المحلية.. وبايدن دعا إلى وضع تعرفاتٍ محدودة كأداةٍ لمواجهةِ الصين وتعزيزِ التصنيع المحلي.

أما السؤالُ الثالث.. ما هي خطتُكما لخفضِ تكاليفِ الإسكان؟ لأن الأميركيين يُعانون من هذا الأمر.. فماذا ستفعلون لجعلِ الأسعارِ معقولة؟

أعلى نسبة مشاهدة

أكثر من 70 في المئة من الناخبين الأميركيين ينتظرون المناظرة لمشاهدتها. وستحظى المناظرة مشاهدة عالية سواء في الولايات المتحدة أو خارجها.

وسيتابع أو يشاهد هذه المناظرة أعلى نسبة من البالغين منذ ثلاثة عقود بمن فيهم الذين لا يكترثون لبايدن وترامب وفقا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث مؤخرا.

أما بالنسبة للمشاهدين المستقلين والناخبين الذي ليس لديهم آراء إيجابية عن أي من المرشحين، فستكون المناظرة المكان المناسب لجذبهم.. ما يحدد من سيكسب المعركة في انتخابات من المرجح أن تحسم على الهامش.

كما أن هذه المناظرة مهمة أيضا للناخبَيْن الديمقراطي والجمهوري لأنها ستقدم لهم الفرصة من التحقق من صحة آرائهم وخيارهم السياسي..