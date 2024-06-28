حملة بايدن ستبث إعلانات تهاجم ترامب بالولايات المتأرجحة خلال المناظرة

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علمت شبكة CNN أن حملة الرئيس جو بايدن ستطلق حملة إعلامية مدفوعة الأجر جديدة ليلة الخميس لتتزامن مع المناظرة الرئاسية الليلة.

من المقرر بث ثلاثة إعلانات في ولايات ساحة المعركة حول المواجهة التاريخية بين بايدن ودونالد ترامب حيث تأمل الحملة في الوصول إلى العديد من الأميركيين الذين من المتوقع أن يستمعوا إليها.

يربط الإعلان الأول، الذي يتم عرضه قبل المناظرة، ترامب بحظر الإجهاض المقيد الذي ظهر في جميع أنحاء البلاد ويظهر امرأة من تكساس كادت أن تموت بعد حرمانها من الرعاية الطبية بعد تعرضها للإجهاض.

ويظهر الإعلان الثاني شريف ميشيغان كريس سوانسون وهو ينتقد ترامب لرفضه إدانة هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول. والثالث، الذي سيتم بثه بعد المناظرة، يسلط الضوء على المشاكل القانونية للرئيس السابق ويهاجم سجله التشريعي.

يساعد اختيار حملة بايدن لهذه الإعلانات الثلاثة على وجه التحديد في بلورة الحجج الثلاث الكبرى التي تريد من الرئيس تقديمها على مسرح المناظرة، كما ذكرت شبكة سي إن إن: الاقتصاد والحقوق الإنجابية والتهديدات التي تواجه الديمقراطية.

تحظر السياسة التحريرية لـ CNN بث إعلانات الحملة أثناء المناظرة – لكن الشبكات التي تبث المناظرة تم تزويدها بتوجيهات تحريرية غير ملزمة توصي بأن تحذو حذوها، على الرغم من أنها غير ملزمة بالقيام بذلك.