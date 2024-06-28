مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ترامب ، بايدن ، أموال تعبيرية - خاص العربية نت
تعبيرية
الانتخابات الأميركية

حملة بايدن ستبث إعلانات تهاجم ترامب بالولايات المتأرجحة خلال المناظرة

من المقرر بث ثلاثة إعلانات تتعلق بالإجهاض والكابيتول ومشاكل ترامب القانونية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

علمت شبكة CNN أن حملة الرئيس جو بايدن ستطلق حملة إعلامية مدفوعة الأجر جديدة ليلة الخميس لتتزامن مع المناظرة الرئاسية الليلة.

من المقرر بث ثلاثة إعلانات في ولايات ساحة المعركة حول المواجهة التاريخية بين بايدن ودونالد ترامب حيث تأمل الحملة في الوصول إلى العديد من الأميركيين الذين من المتوقع أن يستمعوا إليها.

يربط الإعلان الأول، الذي يتم عرضه قبل المناظرة، ترامب بحظر الإجهاض المقيد الذي ظهر في جميع أنحاء البلاد ويظهر امرأة من تكساس كادت أن تموت بعد حرمانها من الرعاية الطبية بعد تعرضها للإجهاض.

ابنة شقيق ترامب في أتلانتا لمتابعة المناظرة.. دعما لبايدن أميركا الانتخابات الأميركية ابنة شقيق ترامب في أتلانتا لمتابعة المناظرة.. دعما لبايدن

ويظهر الإعلان الثاني شريف ميشيغان كريس سوانسون وهو ينتقد ترامب لرفضه إدانة هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول. والثالث، الذي سيتم بثه بعد المناظرة، يسلط الضوء على المشاكل القانونية للرئيس السابق ويهاجم سجله التشريعي.

يساعد اختيار حملة بايدن لهذه الإعلانات الثلاثة على وجه التحديد في بلورة الحجج الثلاث الكبرى التي تريد من الرئيس تقديمها على مسرح المناظرة، كما ذكرت شبكة سي إن إن: الاقتصاد والحقوق الإنجابية والتهديدات التي تواجه الديمقراطية.

تحظر السياسة التحريرية لـ CNN بث إعلانات الحملة أثناء المناظرة – لكن الشبكات التي تبث المناظرة تم تزويدها بتوجيهات تحريرية غير ملزمة توصي بأن تحذو حذوها، على الرغم من أنها غير ملزمة بالقيام بذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
المناظرة الرئاسية الأولى بين جو بايدن ودونالد ترمب في ولاية جورجيا المناظرة الرئاسية الأولى بين جو بايدن ودونالد ترمب في ولاية جورجيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط