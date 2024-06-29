أول انتقاد من السيناتور ساندرز: بايدن فشل أمام ترامب في التعبير عن إنجازاته

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في أول تعليق علني له منذ صعود الرئيس جو بايدن إلى منصة المناظرة مع دونالد ترامب، قال السيناتور بيرني ساندرز إن الرئيس فشل في التعبير بوضوح عن إنجازاته أو رؤيته للمستقبل.

وقال ساندرز عن مناظرة الخميس، في تجمع حاشد في ستيفنز بوينت بولاية ويسكونسن: "يجب أن أكون صادقًا جدًا معكم وأخبركم أنني أعتقد أن الرئيس لم يكن واضحًا جدًا على أقل تقدير، ولم يكن مركزًا، ولم يدافع عن سجله القوي للغاية".

ويعد تجمع ساندرز جزءًا من حملة انتخابية تستمر أسبوعًا في ولاية ويسكونسن.

وأثار أداء بايدن المتعثر في المناظرة حالة من الذعر داخل الحزب الديمقراطي، إلى جانب مناقشة ما إذا كان ينبغي لبايدن التنحي وعقد مؤتمر ديمقراطي مفتوح في أغسطس.

وقالت حملة بايدن إنه لن يتنحى. وفي تجمع حاشد في ولاية كارولينا الشمالية يوم الجمعة، تناول الرئيس هذه المخاوف. وقال: "لم أعد أناظر كما كنت أفعل من قبل، لكنني أعرف كيف أقول الحقيقة، وأعرف الصواب من الخطأ. وأعرف كيفية القيام بهذه المهمة وكيفية إنجاز الأمور، وأنا أعلم ما يعرفه ملايين الأميركيين: عندما تسقط، يمكنك النهوض من جديد".

وانتقد ساندرز، الجمعة، الرئيس لأنه لم "يتحدث بصوت عالٍ وواضح" بشأن إنجازاته في خلق فرص العمل والإنفاق على البنية التحتية.

وأضاف: "اعتقدت أنه كان ينقصه عدم القيام بما يتعين علينا جميعا القيام به، وهو إخبار الشعب الأميركي بجدول الأعمال للسنوات الأربع المقبلة".

ووعد ساندرز بأن ولاية بايدن الثانية ستشهد زيادة في الاستثمار في البنية التحتية في ولاية ويسكونسن وخفض أسعار الأدوية الموصوفة وتكاليف الرعاية الصحية.

وخلال التجمع انتقد ساندرز أيضًا الرئيس السابق ترامب، ووصفه بأنه "مريض بالكذب". وقال ساندرز: "إن الغالبية العظمى من الشعب الأميركي تشعر بالأسى من ترامب".

ويتجول ساندرز في جميع أنحاء الولاية التي تغلب فيها ذات مرة على وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2016، ما صدم الكثيرين في ذلك الوقت.

وخسرت كلينتون الولاية أمام ترامب وتعرضت لانتقادات لعدم قضاء أي وقت في الحملات الانتخابية في الولاية. وفاز بايدن بولاية ويسكونسن بفارق 21 ألف صوت في عام 2020.

وسيستضيف الجمهوريون مؤتمرهم في ميلووكي في أقل من شهر بقليل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، هاجم الديمقراطيون في الولاية وفي جميع أنحاء البلاد ترامب بسبب وصفه ميلووكي بأنها "مدينة مروعة" خلال اجتماع مع الجمهوريين في مجلس النواب، وهو ما نفاه ترامب بشدة.