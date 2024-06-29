بعد أداء كارثي.. بايدن مستمر في سباق الرئاسة وحملته: سيشارك بالمناظرة الثانية

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بعد المناظرة المثيرة للجدل والتي وُصفت بالدراماتيكية والكارثية بين الرئيسين الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، والتي تابعها الملايين حول العالم، أكد الرئيس بايدن عزمَه على مواصلة خوض السباق الرئاسي رغم أدائه السيئ في المناظرة الأخيرة أمام منافسه الجمهوري ترمب.

وقال بايدن أمام تجمع لأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية إنه لم يعد قادرا على السير بسهولة والتكلم بطلاقة كما كان يفعل في السابق، ولا يناظر بشكل جيد، لكنه يعلم كيفيةَ قول الحقيقة للأميركيين. وشدد على تمسكه بترشحه للمنصب الرئاسي وقدرته على تأدية مهامه في ولاية رئاسية ثانية.

تصريحات بايدن تؤكد أنه لن يتراجع عن معركته الرئاسية بعد مناظرة كارثية ضد دونالد ترامب استغلها منافسه الجمهوري، فيما اعتبر رئيس مجلس النواب مايك جونسون وهو جمهوري أن المشكلة ليست فقط في السباق الرئاسي بل هي الآن في البيت الأبيض.

وأضاف بالقول: "ليست هذه مشكلة الحزب الديمقراطي فقط بل للبلاد، نحن أمام مشكلة جدية لأن لدينا رئيس، بحسب كل ما نراه، لا يستطيع القيام بعمله".

في هذا الوقت ارتفعت أصوات في صفوف الناخبين الديمقراطيين تنتقد أداء بايدن بشدة خلال المناظرة، وبدأ نقاش حول ضرورة انسحابه من السباق الرئاسي.

دعوة للانسحاب

من جهتها، دعت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الرئيس بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض، بعد تراجع أدائه خلال المناظرة الأخيرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترمب، الذي وصفه بايدن بأنه يمثل خطرا حقيقيا على الديمقراطية في أميركا.

وأضافت الصحيفة أن بايدن كان بحاجة إلى إقناع الرأي العام الأميركي بأنه على المستوى المطلوب لتولي المنصب الرئاسي للمرة ثانية، لكنه لم يكن كما كان عليه قبل 4 سنوات، وواجه صعوباتٍ في الرد على استفزازات ترامب.

واشار تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal إلى حالة من "الاضطراب" في أوساط الديمقراطيين أثارتها مناظرة الرئيس الأميركي بايدن، مع منافسه الجمهوري ترامب.

وأكدت الصحيفة أن المناظرة أثارت حالة من القلق في أوساط حلفاء بايدن من بعض الديمقراطيين، وهو ما دفع مشرعين ومانحين أثرياء للتفكير "فيما إذا كان يجب أن يظل بايدن" مرشحا للحزب الديمقراطي من عدمه، بسبب المخاوف بشأن عمره.

استطلاع للرأي

كما كشف موقعُ "أكسيوس" Axios الإخباري وفق استطلاع أجرته شركةُ "مورنينغ كونسالت"Morning Consult أن نحو 60% من الناخبين الديمقراطيين أكدوا ضرورةَ استبدال الرئيس بايدن كمرشح عن الحزب الديمقراطي بعد تراجع أدائه في المناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترمب. فيما أكد 21% من الناخبين الديمقراطيين على عدم استبدال بايدن.

هذا وأعلنت حملة المرشّح الديمقراطي بايدن أن الرئيس الأميركي كان مصاباً خلال المناظرة مع سلفه، المرشّح الجمهوري ترمب بنزلة برد وألم في الحلق.

وأكّد المتحدّث باسم حملته الانتخابية، أنّه لا توجد أيّ مناقشات بشأن انسحاب بايدن من الانتخابات، وإنّ مرشّحه يعتزم المشاركة في المناظرة الثانية ضدّ ترمب والمقّررة في سبتمبر.

تزامنا، وخلال تجمّع انتخابي في ولاية فرجينيا، استبعد الرئيسُ الأميركي السابق ترمب انسحابَ منافسه الديمقراطي من السباق الرئاسي، بعد الأداء المهزوز الذي قدّمه خلال المناظرة الرئاسية، والقلق الذي أثاره داخلَ الحزب الديمقراطي.