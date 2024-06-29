بعد "هزيمة" المناظرة.. التمرد على ترشح بايدن يظهر للعلن في البيت الأبيض

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منذ أن أعلن الرئيس بايدن العام الماضي أنه سيرشح نفسه مرة أخرى، توحدت صفوف دائرته الداخلية وتجاهلت السؤال الواضح عن عمره بالقول لا، لم يكن أكبر من أن يسعى لإعادة انتخابه. وقالوا إن وسائل الإعلام ركزت بشكل غير عادل على عمره. وكان الجمهوريون ينشرون مقاطع فيديو مشوهة إلى حد كبير على وسائل التواصل الاجتماعي مما جعله يبدو أضعف مما هو عليه في الواقع. ثم حدثت المناظرة، وهو ما يعني أنه انتهت أيام الإنكار في البيت الأبيض وفقا لنيويورك تايمز الأميركية.

ولم يعد بإمكان المقربين من الرئيس أن يتجاهلوا ببساطة المخاوف بشأن قدرته بعد أدائه غير المستقر في المواجهة التي جرت مساء الخميس مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

واعترف بايدن، البالغ من العمر 81 عاماً، بنفسه يوم الجمعة أنه لم يعد شاباً وأنه فقد خطوة في المناظرة، حتى عندما قدم حجة أكثر قوة لنفسه في تجمع حاشد في كارولاينا الشمالية، مما كان عليه في السابق.

واستغل فريق بايدن مصادقة الحلفاء الديمقراطيين مثل الرئيس السابق باراك أوباما والممثل جيمس إي كليبورن من ولاية كارولينا الجنوبية لرفض دعوات الرئيس للتنازل عن الترشيح لمرشح أصغر سنا.

لكن العديد من الديمقراطيين المنكوبين، بما في ذلك البعض في إدارته، يتساءلون كيف وصل الأمر إلى هذا الحد، وانتقدوا فريق الرئيس، سواء كان ذلك عادلاً أم لا، لأنه سمح بحدوث ذلك: كيف لم يتمكن المقربون من السيد بايدن من إقناعه بالعدول عن ذلك؟ كيف يمكن أن يتفقوا على المناظرة وهم يعلمون أنه قد يتعثر بشدة؟ كيف لم يتمكنوا من إعداده بشكل أفضل لمواجهة التحديات المتوقعة خلال أسبوع كان فيه مختبئ في كامب ديفيد؟ وفقا للتقرير.

وقال ديفيد أكسلرود، الذي كان أحد كبار مستشاري أوباما، في صباح اليوم التالي للمناظرة: كانت الليلة الماضية صادمة نوعًا ما لأننا سمعنا أنهم كانوا يستعدون وما إلى ذلك، "كانت الدقائق العشر الأولى كارثية، ومن الصعب أن نفهم كيف حدث ذلك". وأضاف أنه كما تبين، "كانت هذه فرصة عظيمة لتهدئة مخاوف الناس وكان لها تأثير عكسي".

وحتى الآن، غالبًا ما كان حلفاء بايدن يلاحقون أولئك الذين أثاروا تساؤلات حول عمر الرئيس، عندما قرر المستشار الخاص روبرت هور عدم توجيه اتهامات ضد بايدن بسبب سوء التعامل مع وثائق سرية، وأصدر تقريرًا يوضح أن أحد العوامل هو أن الرئيس سيضرب هيئة المحلفين باعتباره "رجلًا مسنًا حسن النية وذاكرة ضعيفة، وانتقد فريق بايدن السيد هور لتجاوزه حدود وظيفته وتشويه سمعة الرئيس بشكل غير عادل.

وكان السيد أكسلرود من بين هؤلاء الديمقراطيين الذين حذروا منذ فترة طويلة من مخاطر خوض مرشح رئاسي بدأ مسيرته في السياسة الوطنية قديما جدا وهي الصراحة التي أكسبته انتقادات مستشاري السيد بايدن.

وعندما يتعلق الأمر بعمره، يمكن لبايدن أن يقدم عروضه بشكل مختلف حسب اللحظة. وظهر الرأيان في مناظرة الخميس وتجمعه الانتخابي في كارولينا الشمالية، وكانا مثل توقيتهما، حالة ليل ونهار.

وفي كارولينا الشمالية كان بايدن المتحمّس في التجمع هو الشخص الذي يراه أقرب مستشاريه الشخص الذي يتمتع بالطاقة اللازمة للسفر تسع مناطق زمنية من قمة دولية إلى جمع التبرعات السياسية، والشخص الذي يطرح أسئلة حادة ويشتم مساعديه والشخص الذي يتخذ قرارات حكيمة بشأن قضايا السياسة الصعبة ويدافع عن اللياقة ضد الشعبوي.

وفي المناظرة كان بايدن المقيد على خشبة المسرح في أتلانتا في الليلة السابقة هو الشخص الذي لا يحب مستشاروه رؤيته، أو اختاروا عدم رؤيته وهو الشخص الذي يمشي إلى المنصة ويخلط كلماته ويفقد سلسلة أفكاره، ويدلي بتعليقات محيرة ويحدق وفمه مفتوحًا بدلاً من إبراز هالة السلطة والقوة المتوقعة من القائد الأعلى.

لكن الطلب من بايدن عدم الترشح ستكون صعبة للغاية بالنسبة لمساعدي الرئيس.

ويعتبر أقرب مساعدي بايدن الحاليين والسابقين، مثل رون كلاين، وأنيتا دان، وجيفري دي زينتس، وستيف ريكيتي، ومايك دونيلون، وجين أومالي ديلون، وبروس ريد، معجبون بشدة بالرئيس ويحترمونه، ولا يريدون إيذائه ويرون أفضل ما فيه فقط، وفقًا لزملائهم الديمقراطيين.

وقالت السيدة كامارك: "إنه مشهور بوجود أشخاص مخلصين حقًا، إنه مثل الأب لرون كلاين. ماذا تقول لوالدك؟ هذا صعب، صعب للغاية."

وعقد السيد زينتس والسيدة دان اجتماعًا للموظفين في البيت الأبيض يوم الجمعة لتهدئة الأعصاب، وأخبرا مساعديه أن هناك أيامًا صعبة في أي حملة، لكنهما سيمضيان قدمًا معًا.

وفي الواقع، نظرًا لسنه وخبرته، فإن بايدن لديه عدد قليل من الأشخاص الذين يعتبرهم حقًا أقرانًا، بقدر ما يمكن لأي شخص أن يكون ندًا لرئيس.

وتعتبر علاقاته مع كلينتون وأوباما معقدة، وقال بعض مستشاري بايدن إنه سيشعر بالغضب إذا أخبره أي من هذين الرئيسين السابقين العام الماضي بعدم الترشح أو أخبروه الآن بالتفكير في الانسحاب.

والأشخاص الوحيدون الذين يعتقد المستشارون أن لهم تأثيراً عليه بشأن مثل هذا القرار العميق هم أفراد الأسرة، وخاصة جيل بايدن السيدة الأولى، التي قيل إنها شجعت بقوة حملة إعادة انتخابه في المقام الأول وشقيقته فاليري بايدن أوينز، التي كانت مستشارته السياسية خلال السنوات التي قضاها في مجلس الشيوخ.