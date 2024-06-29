ترامب عن هجوم الكابيتول: "أطلقوا سراح رهائن 6 يناير الآن"

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غداة المناظرة التاريخية التي وقف فيها بمواجهة الرئيس جو بايدن، قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في تجمع جماهيري مساء الجمعة إن الأشخاص الذين جرى اعتقالهم فيما يتعلق بهجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي يجب إطلاق سراحهم فورا.

واستند ترامب في ذلك إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا لصالح أحد الأشخاص بعد أن طعن في الاتهام الموجه ضده بعرقلة سير العدالة وهو الاتهام الذي يواجهه أيضا ترامب.

وقال ترامب خلال التجمع الجماهيري: "أطلقوا سراح رهائن السادس من يناير الآن. يجب إطلاق سراحهم الآن لما مروا به" وذلك وسط هتاف من الحشد. وأضاف "أنهم ينتظرون هذا القرار منذ وقت طويل".

وقضت المحكمة بأغلبية ستة مقابل ثلاثة بإلغاء قرار محكمة أدنى سمح بتوجيه تهمة عرقلة الإجراءات الرسمية ضد المدعى عليه جوزيف فيشر، وهو ضابط شرطة سابق.

وترتبط هذه التهمة بتصديق الكونغرس على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات عام 2020 والذي سعى مثيرو الشغب إلى عرقلته. وقد وجهت المحكمة العليا الآن المحكمة الابتدائية بإعادة النظر في القضية مرة أخرى.

ويعد الحكم بمثابة دفعة محتملة لترامب الذي يواجه اتهامين يتعلقان بعرقلة سير العدالة في إطار لائحة اتهام جنائية مكونة من 4 تهم في قضية رفعها العام الماضي المستشار الخاص جاك سميث. وقد دفع ترامب بالبراءة في القضية.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا يوم الاثنين حكمها في مطالبة ترامب بالحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية في قضية التخريب الانتخابي التي رفعها المستشار الخاص جاك سميث. وسيكون يوم الاثنين هو اليوم الأخير من الفترة الحالية لعمل المحكمة.