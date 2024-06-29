ترامب يستبعد تخلي بايدن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية

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استبعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الجمعة تخلي الرئيس جو بايدن عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، بعد الأداء الباهت الذي قدمه بايدن خلال المناظرة الرئاسية والقلق الذي أثاره داخل الحزب الديموقراطي.

وقال ترامب خلال فعالية انتخابية في فيرجينيا "يقول الكثير من الناس إنه بعد أداء الليلة الماضية، سيترك جو بايدن السباق. لكن في الحقيقة أنا لا أصدق ذلك، لأنه يحقق في استطلاعات الرأي نتائج أفضل من أي من الديمقراطيين الآخرين الذين يتحدثون عنهم".

المناظرة تجذب 48 مليون مشاهد

أظهرت بيانات أولية من شركة (نيلسن) أن قرابة 48 مليون شخص شاهدوا المناظرة الرئاسية في الولايات المتحدة أمس الخميس بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن والمنافس الجمهوري دونالد ترامب.

ويشير الرقم إلى أن العدد النهائي للجمهور سيكون أقل بنحو الثلث من 73 مليون شخص تابعوا أول مناظرة بين المرشحين في 2020. وستكون هذه من بين ثلاث مناظرات رئاسية نالت أقل نسب مشاهدة منذ 1976.

وقد يكون العدد الضئيل نسبيا مقارنة بمناظرات سابقة في دورات انتخابية مؤشرا على ضعف حماس الناخبين لكلا المرشحين. ولا يشمل العدد النطاق الكامل للمشاهدين عبر الإنترنت، وتزايدت شعبية المشاهدة عبر الإنترنت مع انكماش جمهور التلفزيون التقليدي.