صحافي أميركي مخضرم: مناظرة بايدن كانت قنبلة سياسية

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أعرب بوب وودوارد، محرر صحيفة واشنطن بوست لأكثر من 50 عاماً ومفجر فضيحة ووترغيت، عن مخاوف جدية بشأن الأداء السيئ لجو بايدن في المناظرة ضد دونالد ترامب، وشبه تخبط الرئيس الأميركي بـ"قنبلة هيدروجينية سياسية".

وقال وودوارد، في مقابلة مع شبكة MSNBC ، إن مناظرة بايدن "كانت سيئة للغاية، وفظيعة للغاية لدرجة أن الشعب الأميركي له الحق في معرفة ما يجري".

وتابع: "لا نريد أن يظهر ذلك في كتاب ما أو في بعض المذكرات في غضون عامين أو عقد من الزمن. أصر على أننا بحاجة إلى أن نعرف الآن".

وتابع: "جلست هناك وشاهدت الأمر ولم أصدق ذلك"، واصفاً ما حدث بـ"قنبلة هيدروجينية سياسية بالنسبة له (بايدن) بل للحزب الديمقراطي".

واعتبر وودوارد أن الدعوات التي تطالب بايدن بالانسحاب من السباق أصبحت الآن "حتمية".

وبينما ألمح مساعدون لبايدن إلى أنه قد يفكر في التنازل عن الترشح، قال وودوارد إنه يجب بذل المزيد من الجهد لمعرفة السبب الحقيقي وراء أداء بايدن السيئ في المناظرة. وتابع: "أشعر بالفضول الشديد لأن هذه كانت كارثة ضخمة".

يذكر أن الصحافي المخضرم يحظى باحترام واسع في الولايات المتحدة، حيث حاز على العديد من الجوائز المرموقة وهو مفجر فضيحة ووترغيت الشهيرة والتي تسببت باستقالة الرئيس ريتشارد نيكسون.