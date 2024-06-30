"لم أمض ليلة رائعة".. بايدن يحسمها ويفاجئ منتقديه

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حضر الرئيس الأميركي جو بايدن 3 فعاليات لجمع التبرعات لحملته الانتخابية السبت وحاول طمأنة المانحين الأكثر سخاء قائلاً إنه قادر على الفوز في الانتخابات الرئاسية على الرغم من أدائه الذي وصف بـ"السيئ" في المناظرة ضد سلفه دونالد ترامب.

وصرح المرشح الديمقراطي بإحدى فعاليات جمع التبرعات التي نظمت في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة: "لم أمض ليلة رائعة لا أنا ولا حتى ترامب"، مضيفاً: "أعدكم بأننا سنفوز في هذه الانتخابات"، وفق فرانس برس.

"سأقاتل بقوة أكبر"

من جهتها دافعت جيل بايدن بقوة عن زوجها، في مواجهة الدعوات لسحب ترشيحه، قائلة إن "جو ليس الشخص المناسب لهذا المنصب فحسب، بل إنه الشخص الوحيد لهذا المنصب".

وتوجه كلاهما إلى نيوجيرسي السبت للمشاركة في فعالية لجمع التبرعات حضرها أيضاً حاكم الولاية الديمقراطي فيل مورفي.

وأردف الرئيس الأميركي: "أتفهم قلقكم بعد المناظرة"، مشدداً: "سأقاتل بقوة أكبر".

دعوة للانسحاب من السباق

يشار إلى أن ترشيح بايدن بات موضع شكوك، منذ أدائه الذي وصف بـ"السيئ" خلال المناظرة ضد ترامب ليل الخميس.

فيما دعت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية العريقة الجمعة بايدن إلى الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض غداة مناظرته مع ترامب.

وكتبت في افتتاحية نشرت مساء الجمعة: "بايدن كان رئيساً مثيراً للإعجاب. في ظل قيادته، ازدهرت الأمة وبدأت في معالجة سلسلة تحديات طويلة الأمد، وبدأت الجروح التي فتحها ترامب في الالتئام. لكن أعظم خدمة عامة يمكن أن يؤديها بايدن الآن هي أن يعلن أنه لن يستمر في الترشح لإعادة انتخابه".

كما وصفت نيويورك تايمز بايدن، في هذا المقال الافتتاحي بعنوان "لخدمة البلاد، يجب على الرئيس بايدن أن يغادر السباق" إلى البيت الأبيض، بأنه "ظل زعيم"، بعد أن "فشل في اختباره الخاص".

سيناريو غير مسبوق منذ 1968

في حين يرى محللون أن اختيار الديمقراطيين بديلاً من بايدن سينطوي على مخاطر سياسية عدة، وسيتعين على بايدن أن يقرر بنفسه الانسحاب لإفساح المجال أمام مرشح آخر قبل مؤتمر الحزب.

وإذا قرر بايدن الانسحاب، سيجتمع الديمقراطيون في أغسطس بشيكاغو في ما يُعرف بالمؤتمر "المفتوح"، حيث سيعاد خلط الأوراق، لا سيما أصوات المندوبين الذي صوتوا للرئيس.

فيما سيكون هذا السيناريو غير مسبوق منذ عام 1968 حين تعيّن على الحزب إيجاد بديل من الرئيس ليندون جونسون بعد أن سحب الأخير ترشحه في خضم حرب فيتنام.

ولم تنضم أي شخصية في الحزب الديمقراطي حتى الآن إلى الأصوات التي تدعو بايدن إلى الانسحاب من السباق. وكرر الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون دعمهما لبايدن الجمعة.