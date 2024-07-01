عائلة بايدن تحثه على البقاء في السباق الرئاسي مهما كلف الأمر

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بعد الاجتماع العائلي الحاسم، حثت عائلة الرئيس الأميركي جو بايدن على البقاء في السباق ومواصلة القتال بعد الأداء الكارثي في المناظرة الأسبوع الماضي، على الرغم من أن بعض أفراد عائلته أعربوا بشكل خاص عن سخطهم من كيفية استعداد موظفيه لهذا الحدث، حسبما قال أشخاص مطلعون على الوضع أبلغوا "نيويورك تايمز".

واجتمع بايدن مع زوجته وأبنائه وأحفاده في كامب ديفيد، بينما كان يحاول اكتشاف كيفية إخماد قلق الديمقراطيين. وفي حين أن أقاربه يدركون تمام الإدراك مدى سوء أدائه ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، فقد زعموا أنه لا يزال بإمكانه أن يُظهر للبلاد أنه قادر على الخدمة لمدة أربع سنوات أخرى.

وكان بايدن أيضاً قد طلب أفكاراً من مستشاريه حول كيفية المضي قدماً، وكان طاقمه يناقشون ما إذا كان ينبغي عليه عقد مؤتمر صحافي أو إجراء مقابلات للدفاع عن نفسه وتغيير السرد، لكن لم يتم تحديد أي شيء بعد.

وكان مساعدوه يحرقون خطوط الهاتف خلال عطلة نهاية الأسبوع، لمنع كبار المسؤولين المنتخبين والداعمين الماليين من التخلي عنه.

مقاومة الضغوط

وكان أحد أقوى الأصوات التي تطالب بايدن بمقاومة الضغوط للانسحاب هو ابنه هانتر بايدن، الذي اعتمد عليه الرئيس منذ فترة طويلة للحصول على المشورة، كما قال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات.

ويريد هانتر بايدن من الأميركيين أن يروا نسخة والده التي يعرفها المتشائم والمسيطر على الحقائق، بدلاً من الرئيس المتعثر والمسن الذي شاهده الأميركيون ليلة الخميس.

وكان أفراد الأسرة الآخرون يحاولون معرفة كيف يمكنهم تقديم المساعدة. وأعرب أحد أحفاد الرئيس على الأقل عن اهتمامه بالمشاركة بشكل أكبر في الحملة، ربما من خلال التحدث مع أصحاب النفوذ على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب الشخص المطلع.

غضب بين الديمقراطيين

فيما ظهر الغضب بين الديمقراطيين يوم الأحد عندما ألقى جون مورجان، أحد كبار المانحين الديمقراطيين، اللوم علنًا على المستشارين الذين أداروا الاستعدادات لمناظرة الرئيس، مستشهدًا بالاسم رون كلاين وأنيتا دان وبوب باور.

وكتب مورغان على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد انخدع بايدن لفترة طويلة بقيمة أنيتا دان وزوجها إنهما بحاجة للذهاب … اليوم.. لقد كانت سوء ممارسة سياسية".

وأوضح في مقابلة لاحقة. وقال: "سيكون الأمر كما لو أنك أخذت ملاكماً كان سيخوض نزالاً على اللقب ووضعته في الساونا لمدة 15 ساعة ثم قلت له: اذهب للقتال". "أعتقد أن النقاش يقتصر فقط على رون كلاين وبوب باور وأنيتا دان".