استطلاع لـ"سي إن إن": ترمب يتقدم على بايدن بـ6 نقاط

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كشف استطلاع رأي جديد أن ثلاثة أرباع الناخبين الأميركيين يعتقدون أن الحزب الديمقراطي سيكون لديه فرصة أفضل لتولي الرئاسة في عام 2024 مع وجود شخص آخر غير الرئيس جو بايدن على رأس القائمة، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته شبكة CNN.

كما وصل معدل قبوله إلى مستوى منخفض جديد بعد الأداء الهش في المناظرة الأولى للحملة الرئاسية لهذا العام.

وفي انتخابات بين المرشحين المفترضين للحزب الرئيسي، يفضل الناخبون في جميع أنحاء البلاد الرئيس السابق دونالد ترامب على بايدن بفارق 6 نقاط، 49% مقابل 43%، وهي مطابقة لنتائج الاستطلاع الوطني الذي أجرته شبكة CNN حول السباق الرئاسي في أبريل.

وهناك بعض الدلائل في الاستطلاع على أن كل مرشح قد عزز الدعم بين أنصاره في الأشهر الأخيرة، وهي الفترة التي شهدت إدانة ترامب بتهم جنائية في محكمة نيويورك وأول مناظرة انتخابية عامة للمسابقة، على الرغم من ظهور مستقلين يترددون بشكل متزايد في دعم أي من الرجلين.

كما وجد الاستطلاع أن نائبة الرئيس كامالا هاريس على مسافة قريبة من ترامب في منافسة افتراضية: 47% من الناخبين المسجلين يدعمون ترامب، و45% هاريس، وهي نتيجة ضمن هامش الخطأ وتشير إلى عدم وجود زعيم واضح في ظل هذا السيناريو.

ويعتمد أداء هاريس الأقوى قليلاً ضد ترامب، جزئياً على الأقل، على الدعم الأوسع من النساء (50% من الناخبات يدعمن هاريس على ترامب مقابل 44% لبايدن ضد ترامب) والمستقلين (43% هاريس مقابل 34% لبايدن).

وتم ذكر العديد من الديمقراطيين الآخرين كبدائل محتملة لبايدن في الأيام الأخيرة، وكل منهم يتخلف عن ترامب بين الناخبين المسجلين، مع مستويات دعمهم مماثلة لمستوى بايدن، بما في ذلك حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم (48% ترامب مقابل 43% نيوسوم)، ووزير النقل بيت بوتيجيج (47% ترامب مقابل 43% بوتيجيج)، وحاكمة ميشيغان جريتشن ويتمير (47% ترامب مقابل 42% ويتمر).

وأصرت حملة بايدن على أنه لن ينسحب من السباق، وبينما ناقش بعض المطلعين الديمقراطيين بشكل خاص إمكانية استبداله كمرشح، فإن أي طريق للمضي قدمًا سيكون صعبًا من الناحية اللوجستية ومحفوفًا بالمخاطر السياسية.

وانخفض معدل موافقة بايدن في الاستطلاع إلى مستوى منخفض جديد بين جميع الأميركيين (36%)، حيث يقول 45% الآن إنهم لا يوافقون بشدة على أدائه، وهو مستوى مرتفع جديد في استطلاعات شبكة سي إن إن. ومن بين عامة الناس في الولايات المتحدة، تبلغ نسبة تأييد بايدن 34% فقط، بينما ينظر إليه 58% بشكل سلبي.