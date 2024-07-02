بايدن: قرار المحكمة العليا منح ترامب حصانة سابقة خطرة

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حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، من أنّ قرار المحكمة العليا منح سلفه دونالد ترامب حصانة جنائية عن أفعال قام بها، بصفته رئيساً يشكّل "سابقة خطرة".

وقال الرئيس الديمقراطي في خطاب إلى الأمة عبر التلفزيون إنّ هذا القرار "يخلق جوهرياً مبدأ جديداً وسابقة خطرة، لأنّ سلطات (الرئيس) لن تكون مقيّدة بالقانون بعد الآن".

وكان فريق حملة بايدن قد ندد بدونالد ترامب، بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع بنوع من الحصانة، باعتباره رئيسا سابقا.

وقالت حملة بايدن "فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجّع عصابة على قلب النتائج... يعتقد أنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها".

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد حسمت طلب الرئيس السابق الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية، التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

الحصانة المطلقة

وأعلنت المحكمة أن ترامب يتمتع بالحصانة المطلقة عن أفعاله الرسمية لا الشخصية، معلنة إحالة قضية حصانته إلى محكمة أدنى ليتم تأخير محاكمته.

فيما رأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية، بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.

يأتي القرار الذي اتخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6-3 قبل أربعة أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديمقراطي جو بايدن.

4 تهم جنائية

ويواجه الرئيس السابق، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات عام 2024، أربع تهم جنائية فيدرالية في العاصمة واشنطن بمحاولة إلغاء فوز منافسه الديمقراطي جو بادين، في انتخابات عام 2020.

ونفى الرئيس الجمهوري السابق ارتكاب أي خطأ، وقال إن هذه المحاكمة وثلاث محاكمات أخريات وراءها دوافع سياسية لمحاولة منعه من العودة إلى البيت الأبيض.

وأصبح ترامب في مايو/أيار، أول رئيس أميركي سابق يدان بارتكاب جناية، في محكمة في نيويورك.

كما دِين ترامب بتزوير سجلات تجارية للتستر على مبلغ مالي تم دفعه خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لممثلة إباحية قالت إنها مارست الجنس معه، وهو ما ينفيه. وما زال ترامب يواجه ثلاث لوائح اتهام أخرى.

وفي وقت سابق، أكد ترامب تمتعه بالحصانة القانونية على أفعاله خلال توليه الرئاسة، وقال: "أشعر أنه كرئيس، يجب أن تتمتع بالحصانة، بكل بساطة"، وفق "CNN".